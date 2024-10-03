Була донькою правителя: дослідники виявили поховання часів фараона Сенусерта I (фото)

Дослідники виявили саркофаги, які ймовірно належали доньці управителя міста Стародавнього Єгипту та датуються періодом правління Сенусерта I. Вчені зазначають, що попри розграбування гробниці в давнину, деякі артефакти вціліли.

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Археологи з Єгипту та Німеччини зробили важливе відкриття в поховальній камері біля гробниці давньоєгипетського чиновника, на ім'я Джефаїхапі. Вони виявили два вишукано вирізьблені дерев'яні саркофаги, які, як вважають, належали члену сім'ї чиновника, пише Heritage Daily.

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Чиновник Джефаїхапі служив управителем Асьюта, стародавнього міста в центрі Єгипту, за часів фараона Сенусерта I (бл. 1956-1911 до н. е.). Його спадщина увічнена у величному поховальному комплексі. За час свого правління він приєднав до Єгипту багато нових територій, а також завоював повагу серед єгипетського народу.

Нещодавні розкопки біля гробниці давньоєгипетського чиновника виявили поховальну камеру, в якій, як вважають, похована його дочка Еді Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Нещодавні розкопки біля гробниці давньоєгипетського чиновника виявили поховальну камеру, в якій, як вважають, похована його дочка Еді.

Камера, розташована на глибині 15 метрів під землею, містила два вкладені саркофаги, прикрашені похоронними текстами, пов'язаними з давньоєгипетськими віруваннями про потойбічне життя.

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Однак, пам'ятка не залишилася недоторканою часом. Згідно із заявою Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, гробницю розграбували задовго до її відкриття, що призвело до вилучення останків Еді і пошкодження ключових поховальних предметів, включаючи канопи — посудини, в яких при муміфікації тіла окремо зберігалися внутрішні органи.

Попри це, археологи знайшли частини її скелета, кришку труни та дерев'яні статуетки. Попередні дослідження показали, що Еді померла у віці до 40 років і, можливо, мала вроджену ваду ніг.

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