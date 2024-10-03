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Була донькою правителя: дослідники виявили поховання часів фараона Сенусерта I (фото)

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities | Дослідники виявили староєгипетські саркофаги, які ймовірно належали доньці управителя міста

Дослідники виявили саркофаги, які ймовірно належали доньці управителя міста Стародавнього Єгипту та датуються періодом правління Сенусерта I. Вчені зазначають, що попри розграбування гробниці в давнину, деякі артефакти вціліли.

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Археологи з Єгипту та Німеччини зробили важливе відкриття в поховальній камері біля гробниці давньоєгипетського чиновника, на ім'я Джефаїхапі. Вони виявили два вишукано вирізьблені дерев'яні саркофаги, які, як вважають, належали члену сім'ї чиновника, пише Heritage Daily.

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Чиновник Джефаїхапі служив управителем Асьюта, стародавнього міста в центрі Єгипту, за часів фараона Сенусерта I (бл. 1956-1911 до н. е.). Його спадщина увічнена у величному поховальному комплексі. За час свого правління він приєднав до Єгипту багато нових територій, а також завоював повагу серед єгипетського народу.

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Нещодавні розкопки біля гробниці давньоєгипетського чиновника виявили поховальну камеру, в якій, як вважають, похована його дочка Еді
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Нещодавні розкопки біля гробниці давньоєгипетського чиновника виявили поховальну камеру, в якій, як вважають, похована його дочка Еді.

Камера, розташована на глибині 15 метрів під землею, містила два вкладені саркофаги, прикрашені похоронними текстами, пов'язаними з давньоєгипетськими віруваннями про потойбічне життя.

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Однак, пам'ятка не залишилася недоторканою часом. Згідно із заявою Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, гробницю розграбували задовго до її відкриття, що призвело до вилучення останків Еді і пошкодження ключових поховальних предметів, включаючи канопи — посудини, в яких при муміфікації тіла окремо зберігалися внутрішні органи.

Попри це, археологи знайшли частини її скелета, кришку труни та дерев'яні статуетки. Попередні дослідження показали, що Еді померла у віці до 40 років і, можливо, мала вроджену ваду ніг.

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