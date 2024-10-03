Была дочерью правителя: исследователи обнаружили захоронение времен фараона Сенусерта I (фото)

Исследователи обнаружили саркофаги, которые вероятно принадлежали дочери управляющего города Древнего Египта и датируются периодом правления Сенусерта I. Ученые отмечают, что несмотря на разграбление гробницы в древности, некоторые артефакты уцелели.

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Археологи из Египта и Германии сделали важное открытие в погребальной камере возле гробницы древнеегипетского чиновника, по имени Джефаихапи. Они обнаружили два изысканно вырезанных деревянных саркофага, которые, как полагают, принадлежали члену семьи чиновника, пишет Heritage Daily.

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Чиновник Джефаихапи служил управителем Асьюта, древнего города в центре Египта, во времена фараона Сенусерта I (ок. 1956-1911 до н. э.). Его наследие увековечено в величественном погребальном комплексе. За время своего правления он присоединил к Египту много новых территорий, а также завоевал уважение среди египетского народа.

Недавние раскопки возле гробницы древнеегипетского чиновника обнаружили погребальную камеру, в которой, как полагают, похоронена его дочь Эди Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Недавние раскопки возле гробницы древнеегипетского чиновника обнаружили погребальную камеру, в которой, как полагают, похоронена его дочь Эди.

Камера, расположенная на глубине 15 метров под землей, содержала два вложенных саркофага, украшенных погребальными текстами, связанными с древнеегипетскими верованиями о загробной жизни.

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Однако, памятник не остался нетронутым временем. Согласно заявлению Министерства туризма и древностей Египта, гробницу разграбили задолго до ее открытия, что привело к изъятию останков Эди и повреждению ключевых погребальных предметов, включая канопы — сосуды, в которых при мумификации тела отдельно хранились внутренние органы.

Несмотря на это, археологи нашли части ее скелета, крышку гроба и деревянные статуэтки. Предварительные исследования показали, что Эди умерла в возрасте до 40 лет и, возможно, имела врожденный порок ног.

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