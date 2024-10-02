Не только в Египте: где расположены скрытые пирамиды, о которых мало кто знает (фото)

Пирамиды в Гизе — самые известные, однако не единственные. На самом деле их строили разные цивилизации по всему миру. Археологи обнаружили тысячи пирамид, многие из которых похоронены под растительностью и землей.

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Пирамиды являются одними из важнейших сооружений древнего мира, но они присущи не только Египту. На самом деле пирамиды находили по всему миру в таких регионах, как Европа, Азия, Океания и Америка, пишет Ancient Origins.

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Остается загадкой, почему так много древних цивилизаций, которые не имели прямого контакта друг с другом, начали строить пирамиды примерно в одно и то же время. Тем не менее эти сооружения стоят как длительное напоминание о богатых культурах, которые их построили.

Скрытая пирамида в Риме

Мало кто знает, что в Риме также есть пирамида Фото: Википедия

Рим славится своими античными памятниками, среди которых Колизей, Пантеон и Римский форум. Однако мало кто знает, что в Риме также есть пирамида.

Расположенная прямо в центре города, пирамида Цестия простояла более 2000 лет, имея 30 метров с каждой стороны и поднимаясь на высоту 35 метров. Несмотря на ее выдающееся расположение, многие посетители проходят мимо нее, не осознавая ее значение.

Построенная между 18 и 12 годами до н. э. вдоль Виа Остиенсис, эта пирамида явно задумана как гробница. Внутри находится сводчатая погребальная камера, где похоронен Гай Цестий Эпуло, римский политик и священник. Надписи на сооружении подтверждают, ее возвели всего за 330 дней.

Загадка пирамид Тенерифе

Некоторые утверждают, что их построили в XIX веке фермеры, которые расчищали поля от вулканических пород Фото: Википедия

Тенерифе, популярное место отдыха на Канарских островах, скрывает малоизвестную тайну: свои пирамиды. Найденные в городке Гуимар, эти сооружения вызвали споры среди ученых относительно их происхождения.

Некоторые утверждают, что их построили в XIX веке фермеры, которые расчищали поля от вулканических пород. Однако другие считают, что эти ступенчатые пирамиды построили гуанчи, первые жители острова, возможно, с ритуальной целью.

Норвежский исследователь Тур Хеердал утверждал, что ориентация пирамид на летнее солнцестояние указывает на их важную культурную или астрономическую роль. Эту мысль поддержали местные исследователи, которые в 1991 году подтвердили, что террасы пирамид совпадают как с летним, так и с зимним солнцестоянием.

Хейердал также предположил, что эти пирамиды были остановками на древних морских путях между Египтом и цивилизацией Майя, что вызвало много споров среди историков.

Великая пирамида Чолулы, Мексика

Большая пирамида Чолулы считается самой большой пирамидой в мире по объему Фото: Википедия

Большая пирамида Чолулы считается самой большой пирамидой в мире по объему, однако она остается относительно неизвестной за пределами Мексики. По легенде индейцев Перу, ее построили для того, чтобы великий вождь индейцев Чочула мог общаться с богами, которые прилетали на большом каменном вигваме.

Расположенное вблизи Пуэблы, это массивное сооружение посвящено Кецалькоатлю, одному из самых почитаемых богов в мезоамериканской религии. Строительство пирамиды началось примерно во II веке до н. э. и продолжалось в течение разных этапов.

К 1100 году н. э. тольтеки-чичимеки взяли под свой контроль Чолулу, и пирамида в конце концов была заброшена. Со временем она покрылась землей и растительностью, что привело к тому, что ее ошибочно приняли за естественный холм.

Лишь в 1910 году, во время строительства психиатрической больницы, этот древний памятник вновь открыли.

Белая пирамида в Сиане, Китай

В провинции Шэньси вблизи Сианя есть несколько курганов в форме пирамиды, в частности Мавзолей Маолин Фото: Википедия

В провинции Шэньси вблизи Сианя есть несколько курганов в форме пирамиды, в частности Мавзолей Маолин. Однако существуют легенды о гораздо большем сооружении — Белой пирамиде, которая, по преданию, достигает более 300 метров в высоту и украшена драгоценностями.

Хотя существование такой пирамиды остается неподтвержденным, сообщения о ней датируются 1912 годом, когда американский торговец Фред Мейер Шредер утверждал, что видел ее. По словам его гида, эти пирамиды были древними и описаны в местных монастырских текстах.

В течение 1940-х годов пилоты также сообщали, что видели сооружение, что еще больше подпитывало таинственность. Некоторые считают, что Белая пирамида может быть спрятана в пересеченной местности гор Цинь-Лин, что затрудняет ее поиск. Несмотря на многочисленные экспедиции, легендарную пирамиду до сих пор не нашли.

Древние пирамиды Караля, Перу

В Перу цивилизация Норте-Чико построила древний город Караль Фото: Getty Images

В Перу цивилизация Норте-Чико построила древний город Караль, один из древнейших известных городских центров на американском континенте. Одной из самых выдающихся его особенностей являются пирамиды, некоторым из которых, как полагают, около 5000 лет.

Впервые обнаруженные в 1905 году, истинные размеры пирамид Караля были полностью осознаны только в 1990-х годах, после того, как большую часть места погребло под песком в течение веков.

Эти пирамиды, вместе с другими архитектурными памятниками Караля, представляют ранний этап развития цивилизации Норте-Чико. Сам город был центром культурных и сельскохозяйственных инноваций своего времени, а его пирамиды являются свидетельством архитектурных и культурных достижений.

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Хотя по всему миру обнаружены тысячи пирамид, считается, что гораздо больше остаются скрытыми, либо спрятанными под растительностью, либо ошибочно принятыми за естественные образования.

Древний мир все еще хранит много тайн, и будущие открытия могут рассказать еще больше о цивилизациях, которые когда-то процветали по всему земному шару.

Ранее Фокус писал об уникальном кладе викингов, найденном во время строительства. Открытие произошло в западной Норвегии, на месте, которое когда-то могло быть жилищем викингов.

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