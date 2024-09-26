Уникальный вклад в историю: во время строительства нашли древние сокровища викингов

Археологи обнаружили клад из серебряных браслетов, которые датируются эпохой викингов. Открытие произошло во время строительства дороги, когда ученые обнаружили остатки жилища скандинавских мореплавателей.

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Археологи обнаружили клад викингов, погребенный под землей более 1 000 лет назад. Это открытие произошло в Западной Норвегии, где проводили раскопки, связанные с планами местного фермера по строительству дороги, пишет GreekReporter.

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Артефакты обнаружили непосредственно под поверхностью, примерно на глубине восемнадцати сантиметров. Сокровище включает четыре серебряных браслета, каждый из которых украшен причудливыми узорами.

По мнению экспертов, эти предметы находились под полом древнего жилища викингов. Один из полевых археологов, Ола Тенгесдал Лигре, сначала подумал, что находка — это обычные медные провода, которые часто встречаются на сельскохозяйственных угодьях.

Дальнейшее исследование места показало, что это — часть большой фермы викингов, которая имела многочисленные сооружения как для людей, так и для животных. Также удалось обнаружить различные предметы быта, такие как горшки из стеатита, лезвия ножей, заклепки и точильные камни, которые использовали для заточки инструментов.

Археологи считают, что артефакты датируются IX веком. Это совпадает с эпохой викингов, которая длилась с 800 по 1050 год нашей эры — временем, обозначенным широкими набегами и торговлей по всей Скандинавии.

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На месте находки также были следы пожара, что натолкнуло археологов на предположение, что жители могли в спешке спрятать свои сокровища во время нападения, надеясь найти их позже.

После обнаружения браслеты перевезли в лабораторию для дальнейшего анализа, который показал, что по своему составу они являются чистым серебром с минимальной степенью коррозии. Эта находка является особенно важной, поскольку подобные сокровища редко находят на месте их первоначального захоронения, что делает их уникальным вкладом в историю викингов.

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