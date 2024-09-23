Окаменелости раскрыли секрет: как исследование надгробия рыцаря перевернуло все с ног на голову

В 1907 году на территории Джеймстауна, первой английской колонии в Америке, археологи обнаружили древнее рыцарское надгробие. Плита из известняка скрывала неожиданный секрет.

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Джеймстаун, основанный в 1607 г., стал первой английской колонией в Северной Америке. В течение многих лет он был объектом многих археологических исследований, в частности, недавнего под руководством профессора Маркуса М. Ки и Ребекки К. Росси, пишет Arkeonews.

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Надгробие, которое датируется 1627 годом, посвящено английскому рыцарю, но его происхождение и личность рыцаря долгое время озадачивали экспертов. Камень, обозначенный резными углублениями, когда-то содержавшими латунные инкрустации с изображением рыцаря с мечом и щитом, считается старейшим надгробием такого типа в регионе Чесапикского залива.

Впервые установленный в 1627 году он оставался на месте до 1640-х годов, после чего его переместили во время ремонта церкви. Плиту, найденную разбитой в 1907 году, отреставрировали и поместили в алтаре нынешней Мемориальной церкви.

Фото: Jamestown Rediscovery, Preservation Virginia/International Journal of Historical Archaeology

Несмотря на многочисленные исследования на протяжении многих лет, недавнее исследование Ки и Росси принесло новые знания. Команда преследовала цель проследить происхождение полированного известняка, использованного для надгробия, который часто ошибочно считают мрамором.

Результаты удивили исследователей. Анализ окаменелостей внутри камня выявил наличие микроокаменелостей, известных как фораминиферы. Идентификация этих окаменелостей может помочь отследить географическое происхождение камня.

Удалось найти шесть видов фораминифера, многие из которых существовали на территории современной Бельгии в каменноугольном периоде, в частности в визейском периоде, примерно 345-328 миллионов лет назад.

Это открытие подтвердило, что камень происходит не из Чесапикского залива и даже не из Северной Америки. Выводы свидетельствуют о том, что надгробие привезено из Европы, вероятно, из Бельгии, морем. Согласно историческим записям, Бельгия была ключевым источником этого типа черного известняка, широко используемого в Англии в течение XVII века.

Профессор Ки отметил: "Странно думать, что колонисты заказывали надгробия из Европы подобно тому, как мы заказываем их сегодня в интернете, только гораздо медленнее".

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Считается, что надгробие, возможно, принадлежит сэру Джорджу Годли, одному из двух рыцарей, скончавшихся в Джеймстауне в XVII веке. Годли родился в 1587 году в Саутворке, Англия, и прибыл в Джеймстаун в 1610 году после того, как пережил кораблекрушение у Бермудских островов.

Он был посвящен в рыцари в Англии в 1617 году и служил губернатором Виргинии до своей смерти в 1627 году. Исторические свидетельства указывают на то, что именно его надгробие нашли, а это закрепляет его роль в ранней истории Джеймстауна.

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