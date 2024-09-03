Вообще не из Европы: ученые раскрыли неожиданную тайну самого большого сокровища Великобритании (фото)

Для того, чтобы узнать происхождение уникального серебряного сосуда, который является частью Галлоуэйского клада, ученым понадобилось десять лет. Теперь они уверены, что артефакт прошел невероятный путь от Западной Азии до Шотландии.

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Через десять лет после того, как на юге Шотландии нашли Галлоуэйский клад времен викингов, эксперты сделали важное открытие относительно его происхождения, определив, что часть коллекции происходит из Западной Азии. Это открытие добавляет еще один слой интриги к тому, что считается одной из самых важных археологических находок в Великобритании в этом веке, пишет BBC.

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Сокровище, обнаруженное поисковиком Дереком МакЛеннаном в 2014 году, включало серебряный сосуд, все еще завернутый в старинную ткань. Теперь исследователи подтвердили, что сосуд происходит из современного центрального Ирана и был перевезен более тысячи лет назад через огромные расстояния, чтобы попасть в Шотландию.

Фото: National Museums Scotland

Внутри сосуда нашли такие сокровища, как шелк и броши. Текстиль был тщательно изъят и законсервирован, а сам сосуд прошел очистку лазером, что позволило обнаружить сложные узоры с коронами, огненными алтарями, леопардами и тиграми — изображения, редкие для Западной Европы, но тесно связанные с зороастризмом, государственной религией империи Сасанидов, последней персидской империи перед ранними мусульманскими завоеваниями в 632 году нашей эры.

Весь клад, который весил более 5 килограммов и включал серебро, золото и другие ценные материалы, обнаружили на земле, принадлежащей Церкви Шотландии, вблизи Балмаги в графстве Кирккадбрайтшир.

Доктор Мартин Голдберг из Национального музея Шотландии отметил, что этот сосуд указывает разнообразные и далеко идущие связи Галлоуэйского клада. Он отметил, что хотя большая часть серебра из клада происходит из монет и металлических изделий раннесредневековой Англии, научный анализ таких предметов, как сосуд с крышкой, выделяет их среди других.

"Невероятно представить, как сосуд преодолел полмира, из Ирана до этого отдаленного уголка юго-западной Шотландии", — отметил он.

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Артефакт, датированный примерно 900 годом нашей эры, будет впервые показан на следующей неделе на выставке "Шелковые пути" в Британском музее в Лондоне. Другие предметы из клада будут выставлены в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге, а часть из них — в галереях Кирккадбрайта.

Доктор Сью Брунинг из Британского музея выразила восхищение выставкой, отметив важность включения этого артефакта в экспозицию, особенно потому, что он содержит древнейший зафиксированный шелк Шотландии.

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