Редкая находка: в Германии откопали захоронение древнего народа алеманов
Археологи обнаружили захоронение мужчины из народа алеманов, которые жили на территории Германии почти 2000 лет назад. Исследователи нашли одно захоронение, однако подозревают, что обнаружат еще больше.
Недавно в Герштеттене, Германия, археологи обнаружили камерную могилу алеманов. Алеманы, конфедерация германских племен, впервые упоминается в 213 году нашей эры, и известно, что они поселились на восточном берегу реки Рейн, пишет Heritage Daily.
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Открытие удалось сделать во время спасательных раскопок, проводившихся в рамках подготовки к жилищному строительству в этом районе. Команда обнаружила деревянную конструкцию, содержавшую останки мужчины. Рядом со скелетом нашли несколько артефактов, включая керамические и стеклянные сосуды, небольшой украшенный гребешок и стеклянный кубок высокого статуса, который, вероятно, происходит из расположенного неподалеку позднеримского форта Гунтия (Гюнцбург).
Региональный совет Штутгарта отметил, что ранние алеманские захоронения в регионе Баден-Вюртемберг являются редкими, обычно их находят небольшими скоплениями из пяти-двенадцати могил. Возможность обнаружения дополнительных захоронений в южной части остается открытой, поскольку этот участок еще не полностью исследован.Важно
Обнаруженные предметы передали в Государственное управление охраны памятников в Эсслингене, где уже начались реставрационные работы над двумя керамическими сосудами. Кроме того, у мужчины взяли образец реберной кости для радиоуглеродного анализа и отправили в лабораторию в Мангейме. Результаты подтвердили типологическую датировку погребального инвентаря, указывая на то, что человек, вероятно, умер между 263 и 342 годами нашей эры.
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