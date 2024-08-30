Рідкісна знахідка: в Німеччини відкопали поховання древнього народу алеманів

Археологи виявили поховання чоловіка з народу алеманів, які жили на території Німеччини майже 2000 років тому. Дослідники знайшли одне поховання, проте підозрюють, що виявлять ще більше.

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Нещодавно в Герштеттені, Німеччина, археологи виявили камерну могилу алеманів. Алемани, конфедерація германських племен, вперше згадується у 213 році нашої ери, і відомо, що вони оселилися на східному березі річки Рейн, пише Heritage Daily.

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Відкриття вдалося зробити під час рятувальних розкопок, що проводилися в межах підготовки до житлового будівництва в цьому районі. Команда виявила дерев'яну конструкцію, що містила останки чоловіка. Поряд зі скелетом знайшли кілька артефактів, включаючи керамічні та скляні посудини, невеликий прикрашений гребінець і скляний кубок високого статусу, який, ймовірно, походить із розташованого неподалік пізньоримського форту Гунтія (Гюнцбург).

Регіональна рада Штутгарта зазначила, що ранні алеманські поховання в регіоні Баден-Вюртемберг є рідкісними, зазвичай їх знаходять невеликими скупченнями з п'яти-дванадцяти могил. Можливість виявлення додаткових поховань у південній частині залишається відкритою, оскільки ця ділянка ще не повністю досліджена.

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Виявлені предмети передали до Державного управління охорони пам'яток в Есслінгені, де вже розпочалися реставраційні роботи над двома керамічними посудинами. Крім того, у чоловіка взяли зразок реберної кістки для радіовуглецевого аналізу і відправили до лабораторії в Мангаймі. Результати підтвердили типологічне датування поховального інвентарю, вказуючи на те, що людина, ймовірно, померла між 263 і 342 роками нашої ери.

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