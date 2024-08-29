Важливі для історії: у Казахстані розкопали древні поховання давньомонгольських племен (фото)

Археологи виявили поховання культури сяньбі, групи кочових племен, які жили на території сучасної Монголії та частині Китаю. Усього вчені знайшли 13 ям з останками людей та коней, а також численні артефакти.

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У віддаленому регіоні Східного Казахстану археологи розкопали 13 ямних гробниць. Ці гробниці, датовані початком 1-го тисячоліття нашої ери, демонструють поховальні практики стародавніх кочових народів євразійських степів, пише Heritage Daily.

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Вважається, що гробниці належать культурі сяньбі, стародавній групі, яка колись кочувала на територіях, відомих зараз як Монголія, Внутрішня Монголія та Північно-Східний Китай. Історичні тексти, такі як "Книга пізньої Хань", описують народ сяньбі як угруповання, що відкололося від народу дунху. Вони були відомі своїми набігами на територію Хань, часто у співпраці з іншими кочовими групами, такими як ухуани і хунну.

Фото: Margulan Institute of Archaeology

Кожна яма, глибиною приблизно один метр, містить останки однієї дорослої людини. Деякі з цих поховань супроводжуються кінськими скелетами, що свідчить про важливість коней у їхній культурі. Археологи також виявили різні поховальні приношення, включаючи керамічні черепки, мушлі каурі та намиста з напівкоштовного каміння.

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Ці знахідки демонструють роль сяньбі у формуванні культурного і політичного ландшафту Центральної Азії після занепаду Гунської імперії. Вплив сяньбі поширювався за межі їхнього безпосереднього регіону, сприяючи розвитку військових традицій, соціальних структур і державних утворень серед кочових спільнот Центральної Азії.

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