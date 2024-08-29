Важны для истории: в Казахстане раскопали древние захоронения древнемонгольских племен (фото)

Археологи обнаружили захоронения культуры сяньби, группы кочевых племен, которые жили на территории современной Монголии и части Китая. Всего ученые нашли 13 ям с останками людей и лошадей, а также многочисленные артефакты.

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В отдаленном регионе Восточного Казахстана археологи раскопали 13 ямных гробниц. Эти гробницы, датированные началом 1-го тысячелетия нашей эры, демонстрируют погребальные практики древних кочевых народов евразийских степей, пишет Heritage Daily.

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Считается, что гробницы принадлежат культуре сяньби, древней группе, которая когда-то кочевала на территориях, известных сейчас как Монголия, Внутренняя Монголия и Северо-Восточный Китай. Исторические тексты, такие как "Книга поздней Хань", описывают народ сяньби как группировку, отколовшуюся от народа дунху. Они были известны своими набегами на территорию Хань, часто в сотрудничестве с другими кочевыми группами, такими как ухуаны и хунну.

Фото: Margulan Institute of Archaeology

Каждая яма, глубиной примерно один метр, содержит останки одного взрослого человека. Некоторые из этих захоронений сопровождаются конскими скелетами, что свидетельствует о важности лошадей в их культуре. Археологи также обнаружили различные погребальные приношения, включая керамические черепки, ракушки каури и ожерелья из полудрагоценных камней.

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Эти находки демонстрируют роль сяньби в формировании культурного и политического ландшафта Центральной Азии после упадка Гуннской империи. Влияние сяньби распространялось за пределы их непосредственного региона, способствуя развитию военных традиций, социальных структур и государственных образований среди кочевых сообществ Центральной Азии.

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