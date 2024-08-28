На службе Римской республики: археологи раскопали уникальное захоронение фракийского всадника

Болгарские исследователи раскопали захоронение фракийского всадника, которое датируется I веком н. э. Кроме останков, ученые нашли многочисленные артефакты: от оружия до золотых украшений.

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Значительное археологическое открытие удалось сделать на юге Болгарии, где исследователи раскопали могилу, принадлежавшую фракийскому воину. Раскопки, проходившие в селе Капитан-Петко-Войвода в пределах муниципалитета Тополовград, позволили обнаружить множество исторических артефактов, пишет Heritage Daily.

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Фракийцы, древний индоевропейский народ, были известны в эпоху ранней бронзы. Их история отмечена конфликтами с Римской республикой, особенно во время Македонских войн, после которых они стали частью римского государства.

Они часто служили в римских вспомогательных войсках, часто отмечаясь как кавалеристы и легкая пехота. После службы многие фракийские воины интегрировались в римское общество либо через поселение в колониях, либо через получение земельных наделов.

Могила, датированная I веком нашей эры, содержала различные погребальные вещи и подношения, в частности несколько видов оружия, золотую диадему, декоративный нож, нагрудный знак, золотое ожерелье и полудрагоценные камни. Эти предметы дают представление о ремесленном мастерстве той эпохи. В частности, среди находок — охотничий нож, украшенный неповторимыми римскими мотивами, который археологи считают уникальным для Болгарии.

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Рядом с могилой исследователи также нашли скелетные останки лошади, что свидетельствует о том, что воин, вероятно, был всадником — роль, которая обычно ассоциируется с фракийцами на древнеримских рельефах. Обнаруженные артефакты сейчас переданы в Тополовградский музей, где они будут храниться под строгой охраной до постоянной экспозиции.

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