Могущественная, непоколебимая и величественная: каково самое известное наследие Римской империи (фото)

От Помпеев, уничтоженных извержением Везувия, до архитектурных чудес, Римская империя оставила после себя богатое наследие. Среди них, в частности, артефакты, стоимость которых оценивают в миллионы долларов, и древние сооружения, которым подражают и сегодня.

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Римская империя оставила после себя большое наследие, части которого продолжают находить до сих пор. Фокус собрал список самых интересных артефактов из найденных.

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Римская империя, которая существовала с 27 года до н. э. по 395 год н. э., на пике своего могущества охватывала огромные территории, включая Европу, часть Африки и Азии. Однако границы влияния распространялись еще дальше, вне контролируемых территорий.

Уничтоженное Везувием: Помпеи

Древний город Помпеи существовал с VI в. до н. э. по 79 г. н. э., пока его не уничтожило извержение вулкана Везувий. Как известно из сохранившихся трудов Плиния Младшего, извержение продолжалось около суток и поглотило Помпеи, Геркуланум и Стабию.

Древний город Помпеи существовал с VI в. до н. э. по 79 г. н. э. Фото: Wikipedia

Хотя раскопки города начались только в 1748 году, до этого уже находили определенные части Помпей: в 1592 году удалось обнаружить часть городской стены, а в 1689 нашли руины здания. До 1863 года раскопки не были систематическими, пока руководителем не стал Джузеппе Фиорелли, которого считают основателем итальянской археологической школы.

Именно Фиорелли обнаружил, что на месте смерти жителей Помпей образовались пустоты, заливая которые гипсом появилась возможность воссоздать предсмертные позы. Раскопки в этом месте до сих пор продолжаются, открывая прошлое этого города.

На месте смерти жителей Помпей образовались пустоты, заливая которые гипсом появилась возможность воссоздать предсмертные позы Фото: Wknight94/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Недавно археологи обнаружили останки двух людей, которые умерли в городском квартале "Regio IX" из-за извержения Везувия. Мужчина, возрастом около 20 лет, погиб под обвалившейся стеной, а старшая женщина — на кровати. В этом месте ученые обнаружили различные монеты и украшения, которые, возможно, женщина пыталась спасти.

Исследуя Помпеи, археологи обнаружили гробницу чиновника, который служил во времена императора Августа. Благодаря тому, что надпись на захоронении осталась неповрежденной, ученые смогли проследить карьеру мужчины от военной деятельности до мирной отставки в Помпеях.

Согласно надписи, Нумерий Агрестин был военным трибуном, префектом аутригонов, префектом инженеров и дважды занимал высшую должность в Помпеях. Самым интересным в титуле является его командование аутригонами, народом, который в античные времена жил в северной Иберии. Они участвовали в Кантабрийских войнах на стороне римлян, против союза кантабров и астуров в 29–19 годах до н. э.

Найденная гробница является важным свидетельством периода перехода римской власти от республики к империи. Исследователи отмечают, что высокий статус Агрестина был привычной наградой за службу Римской империи в зонах конфликта, а публичный памятник свидетельствует о его преданности делу империи.

Уникальные и украденные: самые дорогие деньги Римской империи

В 2020 году на аукционе Roma Numismatics продали чрезвычайно редкую монету EID MAR, посвященную убийству Юлия Цезаря. Она отчеканена по приказу Брута в 42 г. до н. э., через два года после убийства диктатора. На аверсе изображен сам Брут с надписями BRVT IMP и L PLAET CEST — "Военачальник Брут" и "Луций Плеторий Цестиан".

Редкая золотая монета, посвященная убийству римского правителя Юлия Цезаря Фото: Numismatic Guaranty Corporation

С другой стороны изображены два кинжала, фригийский колпак и фраза EID MAR. Это сокращение от Eidibus Martiis, что означает "мартовские иды" — так римляне называли 15 марта, именно в этот день произошло убийство Цезаря. Что касается колпака, то его получали рабы, которые зарабатывали свободу, поэтому его изображение на монете символизировало возвращение Римской империи к республиканской форме управления.

До нашего времени дошло всего лишь 3 такие монеты, отлитые из золота. На аукционе 2020 года монету продали за рекордную сумму 4,2 млн долларов, что сделало ее самой дорогой среди всех проданных в истории монет.

Однако на этом история монеты не закончилась. Оказалось, что монета попала в продажу нелегально. Ричард Билл, владелец аукциона Roma Numismatics, на котором продали артефакт, владел ею с 2014 года. Еще в 2015 году пытался ее продать во время ежегодной нумизматической конвенции в Нью-Йорке, отмечая, что монета происходит из "старой швейцарской коллекции", что является часто употребляемой фразой для обозначения артефактов с сомнительным происхождением.

Позже мужчина все же сумел продать артефакт, подделав документы. Афера раскрылась из-за того, что в процессе махинаций Ричард Билл обратился к одному из информаторов внутренней безопасности США, который в итоге и сообщил об их запросе на подделку документов. Благодаря этому удалось вернуть артефакт в Грецию, откуда монету вывезли контрабандой.

Совсем похожая история произошла и в Украине: правоохранителям удалось сохранить платежные слитки времен Римской империи, которые недавно были найдены на Закарпатье. Их пытался продать за границу местный житель Хустского района, однако оперативная реакция правоохранительных органов предотвратила потерю этих артефактов.

Благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции Украины удалось вернуть уникальные артефакты Фото: Национальний музей истории Украины

Найденные реликвии имеют отпечатки монет времен римского императора Константина Великого, а именно: золотых солидов. Кроме невероятной цены в 3,5 млн гривен, эти артефакты имеют важное культурное значение: на всех трех слитках есть отпечатки обеих сторон монет, а это — уникальный случай.

На сегодня известно примерно о 90 серебряных слитках, однако только 11 из них имеют отпечатки монет и только с одной стороны.

Сейчас артефакты изучают в Национальном музее истории Украины, который известен своей нумизматической коллекцией. Как рассказал генеральный директор музея Федор Андрощук, музей владеет коллекцией из более 100 тысяч монет, а количество античных среди них является крупнейшим в Украине.

Он также прокомментировал полученные артефакты: "Но то, что мы получили сейчас, превышает все возможные мечты, потому что ничего подобного не имеют даже самые известные коллекции мира".

Архитектура, которая вошла в историю

Римская империя прославилась своей архитектурой, которой подражали и до сих пор продолжают подражать во всем мире. Многочисленные виллы, бани и храмы вошли в историю как прекрасные и долговечные сооружения.

Благодаря использованию современных технологий, стало возможным увидеть улицы Древнего Рима Фото: FLYOVERZONE

Благодаря использованию современных технологий, стало возможным увидеть улицы Древнего Рима. Компания Flyover Zone создала Rome Reborn 4.0, воссозданный в цифровом мире Древний Рим. Для создания модели ученым понадобилось более 27 лет труда, чтобы показать множество исторических локаций. До этого уже было несколько итераций модели, которые опубликовали в 2007, 2008 и 2018 годах.

Разработанная модель воссоздает Рим в 320 году н. э., незадолго до переноса столицы в Константинополь. Модель представляет вид всего города с высоты птичьего полета, позволяя пользователям парить над знаковыми достопримечательностями, слушая рассказы экспертов о 43 памятниках, храмах, сооружениях и исторических локациях.

Разработанная модель воспроизводит Рим в 320 году н. э. Фото: FLYOVERZONE

Одним из таких сооружений является Пантеон, построенный между 118 и 128 годами н. э. с использованием так называемого пуцоланового бетона. Как считают ученые, именно благодаря этому материалу храм простоял до нашего времени практически невредимым.

Кроме прочности, пуцолановый бетон имеет еще одно интересное свойство: из-за кусков извести, которые образуются в результате горячего замешивания смеси, этот материал может самовосстанавливаться. При образовании трещин, когда внутрь попадает вода, она вступает в реакцию с известью и образует раствор, который при высыхании склеивает повреждения.

Другими известными сооружениями являются акведуки, предназначенные для транспортировки воды на большие расстояния. Примеры таких сооружений сохранились в Европе, Северной Африке и Ближнем Востоке.

Другими известными сооружениями являются акведуки, предназначенные для транспортировки воды на большие расстояния Фото: Википедия

Сооружение акведуков требовало от инженеров учета топографии местности, поскольку для транспортировки воды использовалась сила гравитации. Стоит также отметить то, что большую роль играл наклон каналов: больший наклон приводил к появлению быстрого потока воды, что ускоряло эрозию поверхности, а слишком медленный поток приводил к застою воды и ее непригодности для питья.

Римляне построили обширные сети акведуков, которые простирались на большое расстояние: только в Риме было 11 систем, общей длиной 92 километра. Также римские инженеры продумали и хранение воды в кастеллах, резервуарах от которых вода расходилась в разные точки городов. Таким образом водой обеспечивали бани, частные дома и фонтаны.

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Римская империя оставила после себя неоспоримое влияние на историю, архитектуру и культуру, а постоянные открытия и обнаружения редких артефактов демонстрируют величие и культурное развитие этой цивилизации. Наследие Римской империи живет, напоминая нам о длительном влиянии ее достижений и уроках, которые она предлагает на будущее.

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