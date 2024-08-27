Могутня, непохитна та велична: якою є найвідоміша спадщина Римської імперії (фото)

Від Помпеїв, знищених виверженням Везувію, до архітектурних чудес, Римська імперія залишила після себе багату спадщину. Серед них, зокрема, артефакти, вартість яких оцінюють в мільйони доларів, та древні споруди, які наслідують і сьогодні.

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Римська імперія залишила по собі великий спадок, частини якого продовжують знаходити й досі. Фокус зібрав список найцікавіших артефактів зі знайдених.

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Римська імперія, яка існувала з 27 року до н. е. по 395 рік н. е., на піку своєї могутності охоплювала величезні території, включно з Європою, частиною Африки та Азії. Проте межі впливу поширювалися ще далі, поза контрольованими територіями.

Знищене Везувієм: Помпеї

Стародавнє місто Помпеї існувало з VI ст. до н. е. по 79 р. н. е., аж поки його не знищило виверження вулкана Везувій. Як відомо зі збережених праць Плінія Молодшого, виверження тривало майже добу і поглинуло Помпеї, Геркуланум та Стабію.

Стародавнє місто Помпеї існувало з VI ст. до н. е. по 79 р. н. е. Фото: Wikipedia

Хоча розкопки міста почалися лише у 1748 році, до цього вже знаходили певні частини Помпей: у 1592 році вдалося виявити частину міської стіни, а у 1689 знайшли руїни будівлі. До 1863 року розкопки не були систематичними, аж поки керівником не став Джузеппе Фіореллі, якого вважають засновником італійської археологічної школи.

Саме Фіореллі виявив, що на місці смерті жителів Помпей утворилися пустоти, заливаючи які гіпсом з’явилася можливість відтворити передсмертні пози. Розкопки в цьому місці досі тривають, відкриваючи минуле цього міста.

На місці смерті жителів Помпей утворилися пустоти, заливаючи які гіпсом з'явилася можливість відтворити передсмертні пози Фото: Wknight94/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Нещодавно археологи виявили останки двох людей, які померли в міському кварталі "Regio IX" через виверження Везувію. Чоловік, віком приблизно 20 років, загинув під обваленою стіною, а старша жінка — на ліжку. У цьому місці вчені виявили різні монети та прикраси, які, можливо, жінка намагалася врятувати.

Досліджуючи Помпеї, археологи виявили гробницю чиновника, який служив у часи імператора Августа. Завдяки тому, що напис на похованні залишився неушкодженим, учені змогли прослідкувати кар’єру чоловіка від військової діяльності до мирної відставки в Помпеях.

Згідно з написом, Нумерій Агрестін був військовим трибуном, префектом аутригонів, префектом інженерів і двічі обіймав найвищу посаду в Помпеях. Найцікавішим у титулі є його командування аутригонами, народом, що в античні часи жив у північній Іберії. Вони брали участь у Кантабрійських війнах на боці римлян, проти союзу кантабрів й астурів у 29–19 роках до н. е.

Знайдена гробниця є важливим свідченням періоду переходу римської влади від республіки до імперії. Дослідники зазначають, що високий статус Агрестіна був звичною нагородою за службу Римській імперії у зонах конфлікту, а публічний пам’ятник свідчить про його відданість справі імперії.

Унікальні й вкрадені: найдорожчі гроші Римської імперії

У 2020 році на аукціоні Roma Numismatics продали надзвичайно рідкісну монету EID MAR, присвячену вбивству Юлія Цезаря. Вона викарбувана за наказом Брута у 42 р. до н. е., через два роки після вбивства диктатора. На аверсі зображено самого Брута з написами BRVT IMP та L PLAET CEST — "Воєначальник Брут" та "Луцій Плеторій Цестіан".

Рідкісна золота монета, присвячена вбивству римського правителя Юлія Цезаря Фото: Numismatic Guaranty Corporation

З іншого боку зображені два кинджали, фригійський ковпак та фраза EID MAR. Це скорочення від Eidibus Martiis, що означає "березневі іди" — так римляни називали 15 березня, саме цього дня сталося вбивство Цезаря. Щодо ковпака, то його отримували раби, які заробляли волю, тож його зображення на монеті символізувало повернення Римської імперії до республіканської форми управління.

До нашого часу дійшло всього лише 3 такі монети, відлиті із золота. На аукціоні 2020 року монету продали за рекордну суму 4,2 млн доларів, що зробило її найдорожчою серед усіх проданих в історії монет.

Проте на цьому історія монети не закінчилася. Виявилося, що монета потрапила в продаж нелегально. Річард Білл, власник аукціону Roma Numismatics, на якому продали артефакт, володів нею з 2014 року. Ще у 2015 році намагався її продати під час щорічної нумізматичної конвенції в Нью-Йорку, зазначаючи, що монета походить зі "старої швейцарської колекції", що є часто вживаною фразою для позначення артефактів із сумнівним походженням.

Пізніше чоловік все ж зумів продати артефакт, підробивши документи. Афера розкрилася через те, що в процесі махінацій Річард Білл звернувся до одного з інформаторів внутрішньої безпеки США, який, зрештою, і повідомив про їхній запит на підроблення документів. Завдяки цьому вдалося повернути артефакт до Греції, звідки монету вивезли контрабандою.

Зовсім схожа історія відбулася і в Україні: правоохоронцям вдалося зберегти платіжні злитки часів Римської імперії, які нещодавно були знайдені на Закарпатті. Їх намагався продати за кордон місцевий житель Хустського району, проте оперативна реакція правоохоронних органів запобігла втраті цих артефактів.

Завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора та Національної поліції України вдалося повернути унікальні артефакти Фото: Національний музей історії України

Знайдені реліквії мають відбитки монет часів римського імператора Костянтина Великого, а саме: золотих солідів. Окрім неймовірної ціни у 3,5 млн гривень, ці артефакти мають важливе культурне значення: на усіх трьох злитках є відбитки обох боків монет, а це — унікальний випадок.

На сьогодні відомо приблизно про 90 срібних злитків, проте тільки 11 з них мають відбитки монет і тільки з одного боку.

Наразі артефакти вивчають у Національному музеї історії України, який відомий своєю нумізматичною колекцією. Як розповів генеральний директор музею Федір Андрощук, музей володіє колекцією з понад 100 тисяч монет, а кількість античних серед них є найбільшою в Україні.

Він також прокоментував отримані артефакти: "Але те, що ми отримали нині, перевищує усі можливі мрії, бо нічого подібного не мають навіть найвідоміші колекції світу".

Архітектура, яка увійшла в історію

Римська імперія прославилася своєю архітектурою, яку наслідували й досі продовжують наслідувати у всьому світі. Численні вілли, лазні та храми увійшли в історію як прекрасні та довговічні споруди.

Завдяки використанню сучасних технологій, стало можливим побачити вулиці Стародавнього Риму Фото: FLYOVERZONE

Завдяки використанню сучасних технологій, стало можливим побачити вулиці Стародавнього Риму. Компанія Flyover Zone створила Rome Reborn 4.0, відтворений у цифровому світі Стародавній Рим. Для створення моделі вченим знадобилося понад 27 років праці, щоб показати безліч історичних локацій. До цього вже було кілька ітерацій моделі, які опублікували у 2007, 2008 та 2018 роках.

Розроблена модель відтворює Рим у 320 році н. е., незадовго до перенесення столиці до Константинополя. Модель представляє вигляд усього міста з висоти пташиного польоту, даючи змогу користувачам ширяти над знаковими пам'ятками, слухаючи розповіді експертів про 43 пам'ятники, храми, споруди та історичні локації.

Розроблена модель відтворює Рим у 320 році н. е. Фото: FLYOVERZONE

Однією з таких споруд є Пантеон, збудований між 118 і 128 роками н. е. з використанням так званого пуцоланового бетону. Як вважають вчені, саме завдяки цьому матеріалу храм простояв до нашого часу практично неушкодженим.

Окрім міцності, пуцолановий бетон має ще одну цікаву властивість: через шматки вапна, які утворюються внаслідок гарячого замішування суміші, цей матеріал може самовідновлюватися. Під час утворення тріщин, коли всередину потрапляє вода, вона вступає в реакцію з вапном та утворює розчин, який під час висихання склеює пошкодження.

Іншими відомими спорудами є акведуки, призначені для транспортування води на великі відстані. Приклади таких споруд збереглися у Європі, Північній Африці та Близькому Сході.

Іншими відомими спорудами є акведуки, призначені для транспортування води на великі відстані Фото: Вікіпедія

Спорудження акведуків вимагало від інженерів врахування топографії місцевості, оскільки задля транспортування води використовувалася сила гравітації. Варто також зазначити те, що велику роль грав нахил каналів: більший нахил призводив до появи швидкого потоку води, що пришвидшувало ерозію поверхні, а занадто повільний потік призводив до застою води і її непридатності для пиття.

Римляни збудували обширні мережі акведуків, які простягалися на велику відстань: тільки в Римі було 11 систем, загальною довжиною 92 кілометри. Також римські інженери продумали й зберігання води у кастеллах, резервуарах від яких вода розходилася до різних точок міст. У такий спосіб водою забезпечували лазні, приватні оселі та фонтани.

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Римська імперія залишила по собі незаперечний вплив на історію, архітектуру та культуру, а постійні відкриття та виявлення рідкісних артефактів демонструють велич та культурний розвиток цієї цивілізації. Спадщина Римської імперії живе, нагадуючи нам про тривалий вплив її досягнень та уроки, які вона пропонує на майбутнє.

Раніше Фокус писав про те, як житель німецького міста випадково зробив важливе археологічне відкриття. Чоловік знайшов кам’яну плиту із зображенням історичної постаті — єпископа Отто Бамберзького.

Також ми розповідали про унікальний скарб, знайдений у Німеччині. Його виявив житель невеличкого містечка на власному подвір'ї.