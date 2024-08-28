На службі Римської республіки: археологи розкопали унікальне поховання фракійського вершника

Болгарські дослідники розкопали поховання фракійського вершника, яке датується I століттям н. е. Окрім останків, вчені знайшли численні артефакти: від зброї до золотих прикрас.

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Значне археологічне відкриття вдалося зробити на півдні Болгарії, де дослідники розкопали могилу, що належала фракійському воїну. Розкопки, що проходили в селі Капітан-Петко-Войвода в межах муніципалітету Тополовград, дозволили виявити безліч історичних артефактів, пише Heritage Daily.

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Фракійці, стародавній індоєвропейський народ, були відомими в епоху ранньої бронзи. Їхня історія позначена конфліктами з Римською республікою, особливо під час Македонських воєн, після яких вони стали частиною римської держави.

Вони часто служили в римських допоміжних військах, часто відзначаючись як кавалеристи та легка піхота. Після служби багато фракійських воїнів інтегрувалися в римське суспільство або через поселення в колоніях, або через отримання земельних наділів.

Могила, датована I століттям нашої ери, містила різні поховальні речі та підношення, зокрема кілька видів зброї, золоту діадему, декоративний ніж, нагрудний знак, золоте намисто та напівкоштовне каміння. Ці предмети дають уявлення про ремісничу майстерність тієї епохи. Зокрема, серед знахідок — мисливський ніж, прикрашений неповторними римськими мотивами, який археологи вважають унікальним для Болгарії.

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Поруч із могилою дослідники також знайшли скелетні останки коня, що свідчить про те, що воїн, ймовірно, був вершником — роль, яка зазвичай асоціюється з фракійцями на давньоримських рельєфах. Виявлені артефакти наразі передані до Тополовградського музею, де вони будуть зберігатися під суворою охороною до постійної експозиції.

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