Палац смердючого бога: у Мексиці розкопали невідомий комплекс мая (фото)

Мексиканські археологи виявили масштабний палацовий комплекс, площею 25 гектарів неподалік від археологічної зони Баламку. Знайдений комплекс складається з пірамід, площ та численних споруд, які ще потрібно дослідити.

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У Мексиці, під час будівництва станції Калакмуль, що є частиною великого інфраструктурного проєкту, спрямованого на з'єднання Ескарцеги з Четумалом, дослідники виявили стародавній палац мая. Розташований приблизно за 3,5 км від археологічної зони Баламку, нововідкритий комплекс пов'язаний із давнім містом мая Баламку, пише Heritage Daily.

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Це місто було великим центром приблизно з 300 року до н. е., в пізній докласичний період, до пізнього класичного періоду, між 800 і 1000 роками н. е. Сама зона охоплює приблизно 25 гектарів і включає піраміди, площі та інші споруди, багато з яких залишаються недослідженими.

Археолог Хуан Хесус Гваделупе Гарсія Рамірес із Національного інституту антропології та історії (INAH) наголосив на важливості архітектурних особливостей палацу, які нагадують стилі Ріо-Бек і Ченес. Палац розташований на прямокутній кам'яній основі із закругленими кутами, з внутрішнім двором, оточеним п'ятьма спорудами, побудованими з тонко обробленого вапняку.

Помітним елементом відкриття є вапнякова скульптура, що представляє Ах-Пуха, бога мая, який асоціюється зі смертю і землетрусами. Ця фігура, також відома як Чізін, що перекладається як "смердючий", зображена з виразними рисами, такими як великий фалос і деформований череп. Скульптуру виявили в круговій структурі в центрі комплексу, поряд із поховальними жертвоприношеннями, включаючи людські останки і керамічні миски.

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Намагаючись зберегти цілісність об'єкта, археологи INAH обережно демонтували конструкції. Вони будуть переміщені і знову зібрані неподалік для публічного показу в інтерактивному музеї, що гарантує, що ця важлива частина історії мая залишиться доступною для майбутніх поколінь.

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