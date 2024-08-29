Дворец вонючего бога: в Мексике раскопали неизвестный комплекс майя (фото)

Мексиканские археологи обнаружили масштабный дворцовый комплекс, площадью 25 гектаров неподалеку от археологической зоны Баламку. Найденный комплекс состоит из пирамид, площадей и многочисленных сооружений, которые еще нужно исследовать.

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В Мексике, во время строительства станции Калакмуль, что является частью большого инфраструктурного проекта, направленного на соединение Эскарцеги с Четумалом, исследователи обнаружили древний дворец мая. Расположенный примерно в 3,5 км от археологической зоны Баламку, новооткрытый комплекс связан с древним городом майя Баламку, пишет Heritage Daily.

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Этот город был крупным центром примерно с 300 года до н.э., в поздний доклассический период, до позднего классического периода, между 800 и 1000 годами н.э. Сама зона охватывает примерно 25 гектаров и включает пирамиды, площади и другие сооружения, многие из которых остаются неисследованными.

Археолог Хуан Хесус Гваделупе Гарсия Рамирес из Национального института антропологии и истории (INAH) отметил важность архитектурных особенностей дворца, которые напоминают стили Рио-Бек и Ченес. Дворец расположен на прямоугольном каменном основании с закругленными углами, с внутренним двором, окруженным пятью сооружениями, построенными из тонко обработанного известняка.

Заметным элементом открытия является известняковая скульптура, представляющая Ах-Пуха, бога майя, который ассоциируется со смертью и землетрясениями. Эта фигура, также известная как Чизин, что переводится как "вонючий", изображена с выразительными чертами, такими как большой фаллос и деформированный череп. Скульптуру обнаружили в круговой структуре в центре комплекса, рядом с погребальными жертвоприношениями, включая человеческие останки и керамические миски.

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Пытаясь сохранить целостность объекта, археологи INAH осторожно демонтировали конструкции. Они будут перемещены и вновь собраны неподалеку для публичного показа в интерактивном музее, что гарантирует, что эта важная часть истории майя останется доступной для будущих поколений.

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