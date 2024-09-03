Взагалі не з Європи: вчені розкрили неочікувану таємницю найбільшого скарбу Великобританії (фото)

Для того, щоб дізнатися походження унікальної срібної посудини, яка є частиною Галлоуейського скарбу, вченим знадобилося десять років. Тепер вони впевнені, що артефакт пройшов неймовірний шлях від Західної Азії до Шотландії.

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Через десять років після того, як на півдні Шотландії знайшли Галлоуейський скарб часів вікінгів, експерти зробили важливе відкриття щодо його походження, визначивши, що частина колекції походить із Західної Азії. Це відкриття додає ще один шар інтриги до того, що вважається однією з найважливіших археологічних знахідок у Великобританії в цьому столітті, пише BBC.

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Скарб, виявлений пошуковцем Дереком МакЛеннаном у 2014 році, включав срібну посудину, все ще загорнуту в старовинну тканину. Тепер дослідники підтвердили, що посудина походить із сучасного центрального Ірану і була перевезена понад тисячу років тому через величезні відстані, щоб потрапити до Шотландії.

Фото: National Museums Scotland

Усередині посудини знайшли такі скарби, як шовк і брошки. Текстиль був ретельно вилучений і законсервований, а сама посудина пройшла очищення лазером, що дозволило виявити складні візерунки з коронами, вогняними вівтарями, леопардами і тиграми — зображення, рідкісні для Західної Європи, але тісно пов'язані із зороастризмом, державною релігією імперії Сасанідів, останньої перської імперії перед ранніми мусульманськими завоюваннями в 632 році нашої ери.

Уесь скарб, який важив понад 5 кілограмів і включав срібло, золото та інші цінні матеріали, виявили на землі, що належить Церкві Шотландії, поблизу Балмагі в графстві Кірккадбрайтшир.

Доктор Мартін Голдберг із Національного музею Шотландії наголосив, що ця посудина вказує різноманітні та далекосяжні зв'язки Галлоуейського скарбу. Він зазначив, що хоча більша частина срібла зі скарбу походить з монет і металевих виробів ранньосередньовічної Англії, науковий аналіз таких предметів, як посудина з кришкою, вирізняє їх з-поміж інших.

"Неймовірно уявити, як посудина подолала півсвіту, з Ірану до цього віддаленого куточка південно-західної Шотландії", — зауважив він.

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Артефакт, датований приблизно 900 роком нашої ери, буде вперше показаний наступного тижня на виставці "Шовкові шляхи" в Британському музеї в Лондоні. Інші предмети зі скарбу будуть виставлені в Національному музеї Шотландії в Единбурзі, а частина з них — в галереях Кірккадбрайт.

Докторка Сью Брунінг з Британського музею висловила захоплення виставкою, відзначивши важливість включення цього артефакту до експозиції, особливо тому, що він містить найдавніший зафіксований шовк Шотландії.

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