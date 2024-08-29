Нарешті розповіли про знахідку: археологи майже 100 років приховували від громадськості древні гробниці

В Ізраїлі дослідники планують відкрити для відвідування древні поховання, які виявили ще у 1930-х роках. Донедавна це місце було недоступним, оскільки вчені займалися реставрацією пам’ятки, зокрема унікальних фресок.

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Нещодавно дослідники відкрили для загалу дві напрочуд добре збережені римські гробниці в Ашкелоні, прибережному місті Ізраїлю. Ці стародавні поховання, виявлені у 1930-х роках, були повністю відреставровані і відкриті для громадського огляду після тривалого процесу реставрації, пише Heritage Daily.

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Ці гробниці, яким приблизно 1700 років, прикрашені вигадливими фресками із зображеннями персонажів грецької міфології, зокрема Афродіти, Деметри та німф. Яскраві сцени також демонструють зображення оголених чоловіків з підношеннями, птахів та інших природних мотивів римської епохи.

Фото: IAA

Розташовані в саду серед житлових веж, гробниці знаходяться в районі, який колись був жвавим римським містом і портом. Мер Ашкелона Томер Глам відзначив постійні зусилля міста зі збереження та вшанування своїх історичних пам'яток, наголосивши на важливості того, щоб зробити ці культурні скарби доступними для громадськості.

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Елі Ескузідо, директор Управління старожитностей Ізраїлю, похвалив Ашкелон за успішну інтеграцію стародавньої спадщини в міський ландшафт. Він зазначив, що реставрація цих 1700-річних пам'яток біля пристані для яхт є частиною ширшої ініціативи, спрямованої на посилення залучення громадськості до багатої історії міста.

Ця співпраця між муніципалітетом Ашкелона та Управлінням у справах старожитностей має на меті забезпечити, щоб цими важливими об'єктами спадщини могли користуватися як мешканці, так і гості міста.

Раніше Фокус писав про найвідомішу спадщину Римської імперії. Серед них, зокрема, артефакти, вартість яких оцінюють в мільйони доларів, та древні споруди, які наслідують і сьогодні.

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