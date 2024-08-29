Наконец рассказали о находке: археологи почти 100 лет скрывали от общественности древние гробницы

В Израиле исследователи планируют открыть для посещения древние захоронения, которые обнаружили еще в 1930-х годах. До недавнего времени это место было недоступным, поскольку ученые занимались реставрацией памятника, в частности уникальных фресок.

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Недавно исследователи открыли для общественности две удивительно хорошо сохранившиеся римские гробницы в Ашкелоне, прибрежном городе Израиля. Эти древние захоронения, обнаруженные в 1930-х годах, были полностью отреставрированы и открыты для общественного осмотра после длительного процесса реставрации, пишет Heritage Daily.

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Эти гробницы, которым примерно 1700 лет, украшены причудливыми фресками с изображениями персонажей греческой мифологии, в частности Афродиты, Деметры и нимф. Яркие сцены также демонстрируют изображения обнаженных мужчин с подношениями, птиц и других природных мотивов римской эпохи.

Фото: IAA

Расположенные в саду среди жилых башен, гробницы находятся в районе, который когда-то был оживленным римским городом и портом. Мэр Ашкелона Томер Глам отметил постоянные усилия города по сохранению и чествованию своих исторических памятников, подчеркнув важность того, чтобы сделать эти культурные сокровища доступными для общественности.

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Эли Эскузидо, директор Управления древностей Израиля, похвалил Ашкелон за успешную интеграцию древнего наследия в городской ландшафт. Он отметил, что реставрация этих 1700-летних памятников возле пристани для яхт является частью более широкой инициативы, направленной на усиление привлечения общественности к богатой истории города.

Это сотрудничество между муниципалитетом Ашкелона и Управлением по делам древностей имеет целью обеспечить, чтобы этими важными объектами наследия могли пользоваться как жители, так и гости города.

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