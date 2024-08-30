Знайшли грізну зброю римлян: вчені виявили рідкісний артефакт біля берегів Сицилії (фото)

Морські археологи знайшли стародавній бронзовий таран на дні Егейського моря неподалік від берегів Сицилії. Цей артефакт походить із часів Пунічних війн, великого конфлікту Риму та Карфагену.

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У 241 році до н. е. біля берегів Сицилії відбулося морське протистояння, під час якого Рим здобув рішучу перемогу над Карфагеном, що вплинуло на весь Середземноморський регіон. Нещодавно, після двох десятиліть розвідок дослідники виявили бронзовий таран, який, як вважають, використовувався римським флотом для знищення ворожих кораблів, пише IFLScience.

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Морське управління Сицилійського регіону оголосило про знахідку, повідомивши, що реліквію виявили на глибині близько 80 метрів між островами Леванцо і Фавіньяна, біля західного узбережжя Сицилії. Виявленню цієї стародавньої морської зброї сприяли передові технології на борту дослідницького судна "Геркулес".

Фото: Soprintendenza del Mare

Тарани, подібні до цього, були грізним знаряддям війни. Встановлені на носі військових кораблів, вони дозволяли таранити і топити ворожі судна. За останні двадцять років у цій же місцевості вдалося виявити 27 подібних таранів, а також 30 римських шоломів і два мечі.

Наразі археологи досліджують стародавню зброю, на передній частині якої є декоративний рельєф. Однак товстий шар морських організмів, що покриває бронзовий артефакт, поки що перешкоджає виявленню будь-яких написів.

Битва біля Егейських воріт завершила Першу Пунічну війну — серію конфліктів між Римом і Карфагеном у 264-146 роках до нашої ери. Карфаген довгий час був панівною державою в західному Середземномор'ї, але все більший вплив Риму в регіоні призвів до напруженості на острові Сицилія, що стало причиною цього зіткнення.

Перемога Риму в битві біля Егейських воріт стала серйозною невдачею для Карфагену, який так і не відновив своєї колишньої могутності і був зруйнований після Третьої Пунічної війни. Ця перемога стала поворотним моментом, дозволивши Риму утвердитися як провідна держава в Середземномор'ї, проклавши шлях для його майбутньої експансії.

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Франческо Паоло Скарпінато, регіональний радник із питань культурної спадщини, наголосив на важливості дослідження морського дна Егейських воріт, зазначивши, що воно продовжує давати цінну інформацію про морську битву, яка закріпила римське домінування в Середземному морі.

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