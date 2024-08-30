Нашли грозное оружие римлян: ученые обнаружили редкий артефакт у берегов Сицилии (фото)

Морские археологи нашли древний бронзовый таран на дне Эгейского моря неподалеку от берегов Сицилии. Этот артефакт происходит со времен Пунических войн, большого конфликта Рима и Карфагена.

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В 241 году до н. э. у берегов Сицилии произошло морское противостояние, во время которого Рим одержал решительную победу над Карфагеном, что повлияло на весь Средиземноморский регион. Недавно, после двух десятилетий разведок исследователи обнаружили бронзовый таран, который, как полагают, использовался римским флотом для уничтожения вражеских кораблей, пишет IFLScience.

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Морское управление Сицилийского региона объявило о находке, сообщив, что реликвию обнаружили на глубине около 80 метров между островами Леванцо и Фавиньяна, у западного побережья Сицилии. Обнаружению этого древнего морского оружия способствовали передовые технологии на борту исследовательского судна "Геркулес".

Фото: Soprintendenza del Mare

Тараны, подобные этому, были грозным орудием войны. Установленные на носу военных кораблей, они позволяли таранить и топить вражеские суда. За последние двадцать лет в этой же местности удалось обнаружить 27 подобных таранов, а также 30 римских шлемов и два меча.

Сейчас археологи исследуют древнее оружие, на передней части которого есть декоративный рельеф. Однако толстый слой морских организмов, покрывающий бронзовый артефакт, пока препятствует выявлению каких-либо надписей.

Битва у Эгейских ворот завершила Первую Пуническую войну — серию конфликтов между Римом и Карфагеном в 264-146 годах до нашей эры. Карфаген долгое время был господствующей державой в западном Средиземноморье, но все большее влияние Рима в регионе привело к напряженности на острове Сицилия, что стало причиной этого столкновения.

Победа Рима в битве у Эгейских ворот стала серьезной неудачей для Карфагена, который так и не восстановил своего былого могущества и был разрушен после Третьей Пунической войны. Эта победа стала поворотным моментом, позволив Риму утвердиться в качестве ведущей державы в Средиземноморье, проложив путь для его будущей экспансии.

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Франческо Паоло Скарпинато, региональный советник по вопросам культурного наследия, отметил важность исследования морского дна Эгейских ворот, отметив, что оно продолжает давать ценную информацию о морской битве, которая закрепила римское доминирование в Средиземном море.

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