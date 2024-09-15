Археологи в Норвегии нашли сокровище эпохи викингов: оно пролежало там более 1000 лет (фото)

Ученые обнаружили набор из четырех украшенных браслетов на месте, где располагалась древняя ферма.

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Спустя более 1000 лет, археологи из Университета Ставангера, Норвегия, обнаружили уникальный клад эпохи викингов, который хорошо сохранился. На месте раскопок были обнаружены украшенные 4 серебряных браслета, которые могут рассказать больше о жизни в очень неспокойную историческую эпоху, пишет Live Science.

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Археологи проводили раскопки на месте строительства будущей дороги, чтобы выяснить, есть ли там ценные с научной точки зрения артефакты. В результате были обнаружены остатки фермы викингов, которая состояла из нескольких сооружений, предназначенных, как для людей, так и для животных.

Во время раскопок на месте жилища, которое, как считают ученые, использовалось для размещения рабов, были обнаружены 4 серебряных браслета на глубине 20 см. Каждый из браслетов был украшен различными декоративными элементами.

По словам археологов, этот клад был зарыт в 9 веке. Исследование показало, что ферма была уничтожена пожаром, вероятно, во время конфликта, а значит кто-то из жителей зарыл свои сокровища, чтобы потом их достать. Но они пролежали в земле более 1000 лет и хорошо сохранились.

По словам археологов, этот клад был зарыт в 9 веке. Исследование показало, что ферма была уничтожена пожаром, вероятно, во время конфликта, а значит кто-то из жителей зарыл свои сокровища, чтобы потом их достать Фото: Live Science

Изначально ученые подумали, что нашли обычную медную проволоку, которую можно обнаружить на сельскохозяйственных угодьях. Но дальнейший анализ показал, что это ценный серебряный артефакт.

По слова археологов, очень редко можно обнаружить такие сокровища именно на месте жизни людей, а не дальше от их жилищ, что помогает связать воедино исторический контекст. Из-за того, что эти предметы были спрятаны именно на ферме эпохи викингов, они могут дать рассказать больше о жизни в очень неспокойную историческую эпоху, говорят ученые.

Также во время раскопок было обнаружено много других артефактов, включая горшки, лезвия ножей и точильные камни, которые использовали для заточки инструментов.

По словам археологов, в 9 веке в Норвегии не было действующих серебряных рудников. Поэтому, все серебро, которое использовали викинги, в том числе для изготовления браслетов, было привезено из-за границы в результате торговли или в качестве добычи во время их набегов на другие регионы Европы.

Как уже писал Фокус, в Исландии была обнаружена детская игрушка, вырезанная из камня, эпохи викингов. Но археологи пока не могут понять, какие именно животное изображает эта игрушка.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что один из переходных металлов сыграл основополагающую роль в развитии жизни на Земле с самых первых дней существования одноклеточных организмов.