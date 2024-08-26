В Исландии нашли чудо-юдо из эпохи викингов: ученые не могут разобраться в находке

Археологи обнаружили странную детскую игрушку, которую никак не могут объяснить.

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В Исландии археологи нашли редкую игрушку эпохи викингов, которая была вырезана из камня. Проблема заключается в том, что пока никто не может понять, какого именно животного изображает детская игрушка, пишет LiveScience.

Эксперты датировали фигурку 940-1000 годами н.э., она была найдена на месте раскопок Фьордюр в Сейдисфьордюре. Игрушка изображает небольшое четвероногое животное с отколотым ухом.

Глава археологической группы Рагнхейдур Траустадоттир говорит, что большинство его команды придерживается мнения, что игрушка – это свинья. Известно, что викинги держали одомашненных свиней ради их мяса.

Но другие члены команды предполагают, что игрушка изображает медведя. Исландия не является домом для медведей, но тем не менее, по меньшей мере 600 белых медведей были зарегистрированы на острове с самого начала человеческих поселений и до сегодняшнего дня.

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Третья версия появилась после того, как снимки фигурки были опубликованы в Facebook. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это исландская собака.

"Детские игрушки эпохи викингов крайне редкая находка", — говорит Траустадоттир.

Она также скептически относится к теории о том, что игрушка изображает исландскую собаку, потому как ее морда не соответствует оригиналу.

Игрушка эпохи викингов из Исландии Фото: Antikva

Раскопки в этом регионе начались еще в 2020 году перед строительством стен, которые должны защитить от лавин Сейдисфьорд. Раскопки должны были продлиться всего два года, но открытие оказалось настолько крупным, что исследования ведутся там до сих пор.

В месте раскопок были найдены курган, ферма, мельница и овчарня, которые датировали между 18 и 20 веками. Также под средневековыми останками были найдены четыре могилы эпохи викингов (793–1066 гг. н. э.), погребенные под оползнем 11 века.

Таким образом одни и те же раскопки обнаружили 1000 лет истории Исландии. Также недалеко от первоначального места раскопок был найден дом викингов с ткацкой мастерской, загонами для животных и фермерской свалкой, датируемой XI–XIII веками.

В итоге за пять лет археологических раскопок ученые смогли каталогизировать до 4 тыс. артефактов, включая почти 100 игровых фигур для настольной игры викингов под названием "хнефатафл". Они были изготовлены из того же камня, что и найденная детская игрушка.

Невозможно точно сказать, кто и зачем вырезал найденные предметы, но у Траустадоттир есть некоторые предположения.

"Кто-то сидел зимней ночью, вырезая в темноте фигурки для настольной игры, а потом вырезал игрушку для ребенка", — подытожила ученая.

Напомним, в Израиле нашли 1000-летнюю игрушку для детей. С помощью древней куклы не только развлекали детей, но и готовили их к взрослой жизни.