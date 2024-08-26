В Ісландії знайшли чудо-юдо з епохи вікінгів: учені не можуть розібратися в знахідці

Археологи виявили дивну дитячу іграшку, яку ніяк не можуть пояснити.

Related video

В Ісландії археологи знайшли рідкісну іграшку епохи вікінгів, яка була вирізана з каменю. Проблема полягає в тому, що поки ніхто не може зрозуміти, яку саме тварину зображує дитяча іграшка, пише LiveScience.

Експерти датували фігурку 940-1000 роками н.е., її було знайдено на місці розкопок Фьордюр у Сейдісфьордюрі. Іграшка зображує невелику чотириногу тварину з відколотим вухом.

Голова археологічної групи Рагнхейдур Траустадоттір каже, що більшість його команди дотримується думки, що іграшка — це свиня. Відомо, що вікінги тримали одомашнених свиней заради їхнього м'яса.

Але інші члени команди припускають, що іграшка зображує ведмедя. Ісландія не є домівкою для ведмедів, але тим не менш, щонайменше 600 білих ведмедів було зареєстровано на острові від самого початку людських поселень і до сьогодні.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Третя версія з'явилася після того, як знімки фігурки було опубліковано у Facebook. Користувачі соцмережі зійшлися на думці, що це ісландський собака.

"Дитячі іграшки епохи вікінгів вкрай рідкісна знахідка", — каже Траустадоттір.

Вона також скептично ставиться до теорії про те, що іграшка зображає ісландського собаку, бо її морда не відповідає оригіналу.

Іграшка епохи вікінгів з Ісландії Фото: Antikva

Розкопки в цьому регіоні розпочалися ще 2020 року перед будівництвом стін, які мають захистити від лавин Сейдісфіорд. Розкопки мали тривати всього два роки, але відкриття виявилося настільки великим, що дослідження тривають там досі.

У місці розкопок були знайдені курган, ферма, млин і вівчарня, які датували між 18 і 20 століттями. Також під середньовічними рештками було знайдено чотири могили епохи вікінгів (793-1066 рр. н. е.), поховані під зсувом 11 століття.

Таким чином одні й ті самі розкопки виявили 1000 років історії Ісландії. Також недалеко від початкового місця розкопок був знайдений будинок вікінгів із ткацькою майстернею, загонами для тварин і фермерським смітником, датованим XI-XIII століттями.

У підсумку за п'ять років археологічних розкопок учені змогли каталогізувати до 4 тис. артефактів, включно з майже 100 ігровими фігурами для настільної гри вікінгів під назвою "хнефатафл". Вони були виготовлені з того самого каменю, що і знайдена дитяча іграшка.

Неможливо точно сказати, хто і навіщо вирізав знайдені предмети, але у Траустадоттір є деякі припущення.

"Хтось сидів зимової ночі, вирізаючи в темряві фігурки для настільної гри, а потім вирізав іграшку для дитини", — підсумувала вчена.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли 1000-річну іграшку для дітей. За допомогою стародавньої ляльки не тільки розважали дітей, а й готували їх до дорослого життя.