Зроблено з кісток: в Ізраїлі знайшли 1000-річну іграшку для дітей

За допомогою давньої ляльки не лише розважали дітей, а й готували їх до дорослого життя.

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Виявлені знахідки під час розкопок дають безцінне знання про колишніх людей. Іноді археологи знаходять як речі побуту, а й інші цікаві речі. Нещодавно в Ізраїль дослідники виявили рідкісну іграшку, пише видання China.or.cn.

Археологам до рук потрапила лялька. Її вік близько тисячі років. Ізраїльське управління старожитностей цього тижня повідомило, що вона була зроблена з кістки.

Її знайшли під час розкопок на археологічній ділянці Уша. Ця територія розташована на півночі Ізраїлю. Це зовсім неподалік середземноморського міста Хайфа.

Дослідники кажуть, такі ляльки раніше були досить популярні. Такі іграшки були доступні для всіх членів суспільства в Ізраїлі. Вперше вони з'явилися у ранній мусульманський період у VII столітті. Проіснували такі іграшки до хрестових походів.

У восьмому столітті ляльки вже стали простішими за формою. Їхньому виготовленню також протистояли релігійні організації. Церква протидіяла відтворенню деталізованого вигляду особи.

Лялька із півночі країни датується саме мусульманським періодом. Тільки їх виробляти було не так просто. Більшість іграшок тоді робили із різних кісток тварин, зокрема з ніг верблюдів, корів тощо. Іноді використовували кіз та овець.

Щодо матеріалу нової ляльки наразі невідомо.

Археологи також зазначають, що раніше ляльки використовували не лише для іграшки для дітей. Вони також грали роль навчального інструменту. Представників жіночої статі готували до материнської ролі у суспільстві за допомогою ляльок.

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