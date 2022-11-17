На пагорбі фараонів. У стародавньому місті Єгипту знайшли рештки незвичайного храму

Колись у це місце приходили паломники, щоб надати честь богині Уаджит — покровительці всієї країни.

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Єгипет — одна із найцікавіших країн для археологів. Тут завжди знаходять унікальні речі: від гробниць фараонів до рідкісних коштовностей. Нещодавно дослідникам пощастило вкотре. Археологи змогли знайти залишки стародавнього храму, пише Heritage Daily.

Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів". Він розташований у районі Кафр-еш-Шейх.

Колись це було давньоєгипетське місто. Його збудували між двома рукавами Нілу. Поселення з'явилося всього за кілька кілометрів від річки Бутик — на південному березі однойменного озера.

З історії відомо, що Телль-ель-Фараін був сакральним місцем. Його покровителькою була богиня Уаджит. Вона вважалася захисницею Нижнього Єгипту. Досить часто її зображували як жінки з головою змії. Зазвичай, це була кобра. Вважається, що після об'єднання Єгипту вона була спільним захисником та покровителем усієї країни.

Пізніше цю богиню як згорнутої кобри показували на голові Ра. Саме на подяку їй древні єгиптяни назвали Телль Ель-Фараін Пер-Уаджит. Також пізніше зустрічалася назва Буто у давніх греків.

Приходили до священного міста заради храму та святилища Ваджита. Вважається, що найперший храмовий комплекс сягав на площі майже 4,5 гектара. Однак розкопки проводилися на меншій території.

Єгипетські археологи досліджували ділянку приблизно 6,5 на 4,5 метра. На ній виявили чимало цінних артефактів. Зокрема, побачили рештки старовинної зали. Він був оточений колонами, з яких три знайшли археологи.

Крім того, команда дослідників виявила інші речі, що вказують на колишній храм. Знайдено кілька кам'яних фрагментів, які прикрашали гравіювання. Також знайшли керамічні вироби та інші артефакти, пов'язані з ритуальною діяльністю.

Насамкінець помітили вапняковий малюнок. На ньому зображена голова птаха з білою короною, яка оточена пір'ям.

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