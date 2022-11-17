На холму фараонов. В древнем городе Египта нашли остатки необычного храма

Когда-то в это место приходили паломники, чтобы оказать честь богине Уаджит — покровительнице всей страны.

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Египет – одна из самых интересных стран для археологов. Здесь всегда находят уникальные вещи: от гробниц фараонов до редких драгоценностей. Недавно исследователям повезло еще раз. Археологи смогли найти остатки древнего храма, — пишет Heritage Daily.

Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов". Он расположен в районе Кафр-эш-Шейх.

Когда-то это был древнеегипетский город. Его построили между двумя рукавами Нила. Поселение появилось всего в нескольких километрах от реки Бутик – на южном берегу одноименного озера.

Из истории известно, что Телль-эль-Фараин был сакральным местом. Его покровительницей была богиня Уаджит. Она считалась защитницей Нижнего Египта. Довольно часто ее изображали в виде женщины с головой змеи. Обычно это была кобра. Считается, что после объединения Египта она являлась общим защитником и покровителем всей страны.

Позже эту богиню в виде свернутой кобры показывали на голове Ра. Именно в благодарность ей древние египтяне назвали Телль Эль-Фараин Пер-Уаджит. Также позже встречалось название Буто у древних греков.

Приходили в священный город ради храма и святилища Уаджита. Считается, что самый первый храмовый комплекс простирался на площади почти в 4,5 гектара. Однако раскопки проводились на гораздо меньшей территории.

Египетские археологи исследовали участок примерно 6,5 на 4,5 метров. На ней было обнаружено немало ценных артефактов. В частности, увидели остатки старинного зала. Он был окружен колоннами, из которых три были найдены археологами.

Кроме того, команда исследователей обнаружила другие вещи, указывающие на бывший храм. Были найдены несколько каменных фрагментов, которые украшала гравировка. Также были найдены керамические изделия и другие артефакты, связанные с ритуальной деятельностью.

Напоследок заметили известняковый рисунок. На нем была изображена голова птицы с белой короной, которая окружена перьями.

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