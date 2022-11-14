Ужасы Древнего Египта. Исследования показало, насколько жестоко клеймили рабов фараона

Ученые выяснили, что в древнем обществе некоторых людей приравнивали к скоту.

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Древний Египет – один из интереснейших периодов в истории нашей планеты. Он запомнился фараонами, пирамидами и открытиями. Однако в этот период времени происходили жуткие вещи для современного человека.

Недавние исследования рассказывают о жизни рабов в древнем Египте. Последние находки указывают на то, что к ним относились так же, как и к скоту, — пишет The Jerusalem Post.

Теперь есть данные, что рабов насильно клеймили. Делали это с одной целью. Таким образом показывали, что они являются собственностью фараона. К тому же это демонстрировало чрезвычайно низкий статус рабов в обществе.

Исследования опубликовали в The Journal of Egyptian Archaeology. В нем ученые упоминают о торговле крупным рогатым скотом. Его делили на 2 группы. Одни имели клеймо, другая – нет. Весьма интересной находкой во время исследования были маленькие клеймовые утюги.

Фото: Live Science

Целая серия была слишком мала для скота. Поэтому исследователи склоняются к тому, что их использовали для клеймения людей. Артефакты относятся к периоду 1292–656 годов до нашей эры. В этот же период существовали 19-25 династии Египта. Клеймовые утюги походили по размеру на более современные. Почти такие же использовали европейцы для рабов в XIX веке.

Автор исследования Элла Карев отметила, что мелких животных вроде коз не клеймят. Есть много других доказательств о клеймении людей. Она отметила, что рабов иногда обозначали не только с помощью татуировок, но и других меток.

По состоянию на сегодняшний день историкам известно о 3 типах рабов:

Военнопленных – попадали в плен;

Должников, которые продавали себя или детей, чтобы погасить долг;

Государственные – принадлежали государству, но получали плату.

Кроме того, в Библии можно найти истории о порабощении израильтян. Они принадлежали фараону, который боялся восстания.

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