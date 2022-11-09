Захисний амулет. На жіночих муміях із Стародавнього Єгипту вчені виявили незвичайні татуювання (фото)

Дослідники вважають, що деякі матері робили татуювання, які призначалися для захисту під час пологів та післяпологового періоду.

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Татуюваннями на попереку, які роблять деякі жінки зараз, нікого вже не здивувати. Але це не винахід початку 21 століття, адже нові археологічні дані вказують на те, що такі татуювання робили жінки ще понад 3 тисячі років тому у Стародавньому Єгипті. Такі татуювання відігравали роль захисного амулета під час пологів та у післяпологовий період, вважають вчені. Про це відкриття пише Live Science.

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Американські археологи, які проводили розкопки у стародавньому поселенні Дейр-ель-Медіна, в якому також знаходиться давньоєгипетський некрополь, виявили мумії жінок з незвичайними татуюваннями на тілі. Ще вчені виявили покриті татуюваннями фігурки жінок. Скрізь було зображення стародавнього божества — Беса, який був покровителем сім'ї, а також захищав жінок під час пологів.

[ + – ] Американські археологи, які проводили розкопки в стародавньому поселенні Дейр-ель-Медіна, в якому також знаходиться давньоєгипетський некрополь, виявили мумії жінок з незвичайними татуюваннями на тілі Фото: Seneca-Guns

Дейр-ель-Медіна було особливо відомим поселенням у 1550–1070 роках до н. е., коли тут жили будівельники єгипетських гробниць. У цьому місці археологи за багато десятиліть досліджень виявили безліч артефактів, які допомогли зрозуміти, як жили на той час прості єгиптяни. Але нещодавно археологи виявили 6 жіночих мумій, у яких на тілі було нанесено татуювання, що захищають їх під час пологів.

[ + – ] Дейр-ель-Медіна було особливо відомим поселенням у 1550–1070 роках до н. е., коли тут жили будівельники єгипетських гробниць. У цьому місці археологи за багато десятиліть досліджень виявили безліч артефактів, які допомогли зрозуміти, як жили на той час прості єгиптяни Фото: wikipedia

"Щоб виявити татуювання на тілі, потрібно зняти весь матеріал з мумії, але ми цього робити звичайно ж не стали. Єдиним варіантом у цьому випадку залишається тільки надія на те, що можна знайти мумію в розграбованій гробниці, де до нас вже цю мумію розкрили. Саме так ми змогли побачити на оголеній шкірі сліди татуювань, що залишилися після 3 тисячоліть на жіночих тілах", — говорить Енн Остін з Університету штату Міссурі в Сент-Луїсі, США.

[ + – ] Нещодавно археологи виявили 6 жіночих мумій, у яких на тілі були нанесені татуювання, що їх захищають під час пологів Фото: Seneca-Guns

Серед досліджуваних мумій особливо вирізнялися дві. Першою була мумія жінки, на стегні та спині якої були виявлені візерунки темно-чорного забарвлення, які створювали особливий малюнок. Також поряд із симетричними лініями був зображений бог Бес, а також чаші з водою, які символізували очищення протягом кількох тижнів після пологів. У другої мумії жінки, яку виявили в сусідній гробниці, вчені знайшли також подібні татуювання, хоча вони трохи відрізнялися. Вчені дійшли висновку, що дані зображення на тілі носили захисний і зцілюючий характер для жінок під час пологів та післяпологовий період.

[ + – ] Так, на думку вчених, виглядало оригінальне зображення на тілі стародавніх єгиптянок Фото: Seneca-Guns

Також вчені ретельно дослідили три глиняні фігурки, що зображають жіночі тіла. На них були нанесені такі ж, як і на муміях, татуювання в нижній частині спини та на стегнах, де також було зображено бога Беса. Вчені вважають, що ці фігурки також мали захисний характер і символізували собою матерів та акушерок, які приймали пологи.

За словами археологів, поки що складно сказати, наскільки було поширено традицію наносити такі татуювання на тілі по всьому Давньому Єгипту в означений період часу. Адже єгиптологи ще не знаходили подібних натільних зображень в інших місцях. Тому дане явище може бути чимось унікальним для цієї місцевості або інші подібні зображення просто чекають моменту, коли археологи їх виявлять, вважають вчені.

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