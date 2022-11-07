Захований під давнім містом. У Єгипті знайшли тунель довжиною 1300 метрів (фото)

Виявилося, що частина знахідки знаходиться під водою, де знайшли ще чимало цінних артефактів.

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Під час розкопок у давньоєгипетському місті Тапосіріс-Магна археологи виявили вирубаний у скелі тунель. Він простягається більш ніж на 1300 метрів і опускається на глибину 13 метрів, пише видання Heritage Daily.

Тапосіріс-Магна розташований на північному узбережжі Єгипту неподалік Олександрії. Його заснував фараон Птолемей ІІ Філадельф у ІІІ ст. до н. е. Місто було названо на честь великого храмового комплексу, "великої гробниці Осіріса". Деякі вчені вважають це місце похованням Клеопатри.

Поселення відігравало роль торгового центру. Тут отримували товари із власне торгових шляхів перед їх відправленням до Олександрії. Крім того, місто відігравало роль релігійного центру. У ньому проводились різноманітні святкування.

[ + – ] Давньоєгипетське місто Тапосіріс-Магна Фото: туннель раскопки

Нещодавно поблизу великого храму у Тапосірісі-Магна знайшли тунель. Він дуже схожий на той, що знайшли на Самосі у Греції. Дослідники відносять його до греко-римського періоду.

Частина тунелю знаходиться під водою. Проте дослідники виявили цінні артефакти у відкладеннях. Археологи дістали кілька посудин та горщиків. Також було виявлено прямокутний блок вапняку. Ця знахідка підтверджує теорію, що фундамент храму теж занурений у воду. Зараз команда проводить подальші дослідження.

Раніше на цьому місці знаходили гробниці віком 2000 років. В них були поховання римського і грецького періоду із золотими мовами. Також знаходили кам'яну голову Клеопатри разом із 22 монетами. Археологи виявляли амулети з листя золота та гранітні статуї.

Раніше Фокус писав про рідкісну знахідку у Фінляндії. Там археологам вдалося виявити 6000-річну могилу дитини з незвичайними артефактами.

Також Фокус писав про військову вежу часів Римської імперії, яку виявили у Марокко.