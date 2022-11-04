Вперше в історії. У Марокко археологи знайшли військову вежу Римської імперії

Знахідка допоможе краще зрозуміти систему римських укріплень, які будували на околицях імперії.

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У місті Волюбіліс у Марокко польсько-марокканська команда археологів виявила оглядову військову вежу часів Римської імперії. Подібні конструкції вже знаходили під час розкопок у Німеччині, Румунії та Шотландії, але у цій країні це сталося вперше, пише Nauka w Polsce.

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Археолог Мацей Чапський з Варшавського університету зазначив, що нова знахідка допоможе краще зрозуміти систему римських укріплень, що зводилися на околицях імперії.

Марокко стало частиною Римської імперії близько 40-х років І століття нашої ери. Однак досі воно було ізольовано не лише географічно, а й з наукового погляду теж.

Щоб знайти вежу, вчені провели аналіз супутникових знімків, обравши місце її розташування. Під час пошуків виявили найпівденнішу ділянку. Свої припущення підкріпили десятками проведених годин у бібліотеках Лондона та Ріміні. Проте ніщо не гарантувало успіху.

"Нам пощастило почати копати у потрібному місці, тому що усунення початкової точки на 500-600 м призвело б до порожнього місця", — заявив Чапський.

Він також додав, що вежа є вагомим внеском у дослідження системи римських прикордонних укріплень, особливо вразливих до набігів.

За словами дослідника, археологи виявили фундаменти та фрагменти стін. Їх висота досягає близько 80 см. Також були видні внутрішні сходи та фрагменти бруківки. Зовнішня стіна не збереглася. На місці виявили деякі фрагменти озброєння та речі римських легіонерів. Зокрема, історики виявили списи та цвяхи, які скріплювали римські сандалі.

Наразі археологи намагаються з'ясувати період, коли діяла ця оборонна система у Марокко. Поки вважають, що вона функціонувала між І і ІІІ століттями нашої ери, але є гіпотеза, що вона була використана за правління Антоніна Пія. Також дослідники зазначили, що знають про бої у цьому регіоні. Але їх масштаби та результати не надто відомі.

Вчені планують зібрати якнайбільше даних про відносини між римською адміністрацією та місцевим населенням. Найближчим часом також буде опубліковано звіт. А наступного року розпочнуться розкопки в іншому місці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення християнського монастиря доісламських часів на узбережжі ОАЕ.