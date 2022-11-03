Збудували ще до ісламу. На узбережжі ОАЕ знайшли християнський монастир

Нова знахідка допоможе краще зрозуміти, як розвивалися релігії на Аравійському півострові.

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Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів виявили стародавній християнський монастир. Дослідники припускають, що знахідка зможе розповісти набагато більше про історію раннього християнства на берегах Перської затоки, пише Sky News.

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Історики стверджують, що монастир було збудовано ще до поширення ісламу на Аравійському півострові. Храм можна побачити на острові Синія. Він є частиною міста Умм-аль-Кайвайн.

Археологи вже провели вуглецеве датування зразків із фундаменту монастиря. Ці речі датуються початком VI — серединою VII ст. н. е. За словами вчених, релігія ісламу стала поширеним явищем у VII столітті.

Дослідники припустили, що віряни молилися до однопрохідної церкви. Але перед ними стояло кілька кімнат. Вони мали піч для випічки, а також купіль для хрещення. У нефі міг бути вівтар. Поруч із храмом є інша будівля. Вона має 4 кімнати. Можливо, вона грала роль будинку абата чи єпископа у ранній церкві.

Це вже не перша така святиня, знайдена в ОАЕ. На початку 1990-х років відкрили перший храм на острові Сір-Бані-Яс. Сьогодні це природний заповідник на узбережжі Абу-Дабі. Він досягає того ж періоду, що і нова знахідка в Умм-ель-Кайвайні.

Тімоті Пауер, ад'юнкт-професор археології в Університеті Об'єднаних Арабських Еміратів, який допомагав досліджувати останню знахідку, описав її як "справді захоплююче відкриття".

Ці монастирі допомагають краще зрозуміти еволюцію релігії у регіоні. Такі знахідки також сприяють кращому розумінню того, як християни поступово переходили до ісламу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відкриття 1000-річних цвинтарів та траншей у Китаї. На місці археологам вдалося знайти кераміку, дещо схожу на трипільську культуру.