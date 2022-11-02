Ще від часів культури Яншао. У Китаї знайшли 1000-річні цвинтарі та траншеї

На місці також виявили інструменти у формі шпильки та незвичайну кераміку.

Related video

Цього року китайські археологи проводили дослідження в північно-західній частині країни. Розкопки відбувалися в селі Цзяньлю повітового округу Цзіньян. У ході дослідження виявили велику кільцеву траншею та цвинтарі дорослих віком тисячі років, пише China.org.

Знахідка датується пізнім періодом культури Яншао. Вона досить відома завдяки розписній кераміці. Її виявили дослідники з Академії археології Шеньсі. У ході розкопок з'ясували, що північну частину траншеї зруйнували річкові долини.

Водночас археологи змогли детально вивчити 1200 метрів південної частини. Саме в ній виявили уламки кераміки. Вони займали площу близько 200 тисяч квадратних метрів. Також знайшли й місця поховання.

На зовнішній стороні південно-західної частини траншеї було 58 дорослих цвинтарів. Але це не все. Тут було багато предметів для похорону. Китайські археологи виявили інструменти з кістки та вироби з нефриту. Крім того, була кераміка разом із кам'яними інструментами.

Особливо цікавими були інструменти у формі шпильки. Раніше такі вже знаходили під час розкопок культури Яншао. Відкриття цього історичного місця має значення. Це допоможе у вивченні саме пізнього періоду Яншао. Матеріали краще дозволять зрозуміти соціальну структуру та модель спільноти того часу.

Культура Яншао була поширена 5000-7000 років тому. Це була неолітична культура, що виникла в середній течії Хуанхе. Найбільше її представники відзначалися в гончарстві, виробництві знарядь із каменю та кістки.

Уся кераміка має складний орнамент. Деякі дослідники відзначають схожість розпису з трипільською культурою.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав нові теорії зникнення неандертальців із планети Земля. Вчені припускають, що цей вид міг вимерти через кохання.