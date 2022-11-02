Еще с времен культуры Яншао. В Китае нашли 1000-летние кладбища и траншеи

На месте также обнаружили инструменты в форме шпильки и необычную керамику.

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В этом году китайские археологи проводили исследования в северо-западной части страны. Раскопки происходили в селе Цзяньлю уездного округа Цзиньян. В ходе исследования обнаружили большую кольцевую траншею и кладбища взрослых возрастом тысячи лет, пишет China.org.

Находка датируется поздним периодом культуры Яншао. Она достаточно известна благодаря расписной керамике. Ее обнаружили исследователи из Академии археологии Шэньси. В ходе раскопок выяснили, что северную часть траншеи разрушили речные долины.

В то же время археологи смогли подробно изучить 1200 метров южной части. Именно в ней обнаружили обломки керамики. Они занимали площадь около 200 000 квадратных метров. Также нашли и места захоронения.

На внешней стороне юго-западной части траншеи находилось 58 взрослых кладбищ. Но это не все. Здесь было много предметов для похорон. Китайские археологи обнаружили инструменты из кости и изделия из нефрита. Кроме того, была керамика вместе с каменными инструментами.

Особенно интересными были инструменты в форме шпильки. Ранее таковые уже находили при раскопках культуры Яншао. Открытие этого исторического места имеет огромное значение. Это поможет в изучении именно позднего периода Яншао. Материалы лучше позволят понять социальную структуру и модель сообщества того времени.

Культура Яншао была распространена в 5000-7000 лет назад. Это была неолитическая культура, возникшая в среднем течении Хуанхэ. Больше всего ее представители отмечались в гончарстве, производстве орудий из камня и кости.

Вся керамика имеет сложный орнамент. Некоторые исследователи отмечают схожесть росписи с трипольской культурой.

Напомним, что ранее Фокус писал новые теории исчезновения неандертальцев с планеты Земля. Ученые предполагают, что этот вид мог вымереть из-за любви.