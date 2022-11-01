Вимерли через секс. Вчені розкрили нові подробиці загибелі неандертальців

Одна з теорій свідчить, що Homo sapiens використовували жінок-неандертальців, щоб продовжувати свій власний рід.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі в PaleoAnthropology, висуває нові теорії щодо зникнення неандертальців. Тепер припускають, що цей вид зник із нашої планети не через зміну клімату, хворобу чи війну, а через кохання, — пише Independent.

Професор Музею природної історії в Лондоні (NHM) Кріс Стрінгер говорить про еволюційний глухий кут для неандертальців. Він просить звернути увагу на важливу річ. А саме на те, що ДНК Homo sapiens, яка має сучасні люди, ніколи не зустрічається в неандертальських зразках.

Із цього приводу є різні припущення. Професор вважає, що передача генів могла відбуватися лише в односторонньому порядку. Причиною цього була схема спарювання. Можливо, діти, які з'являлися внаслідок поєднання неандертальця та Homo sapiens, могли далі спарюватись лише з людьми.

Результати цього були такими. Вже за одне покоління ДНК Homo sapiens неандертальці не мали б. Натомість вони змогли б залишитися в племенах людей. До того ж це траплялося б на невизначений час.

Інша теорія жорстокіша. Вона пов'язана з певним родом полювання. Передбачається, що людські племена відловлювали представників жіночого роду неандертальців. Тому самки неандертальців служили людським племенам, щоб продовжувати їхній рід.

Внаслідок таких дій архаїчні люди не могли розмножуватися самі – вони не мали самок для запліднення. Професор Стрінгер сказав: "Є багато доказів проникнення ДНК неандертальців у нас, але нічого не свідчить про схрещування в іншому напрямку".

Раніше Homo sapiens та неандертальці мали спільного предка. Проте розійшлися сотні тисяч років тому. Перші контакти відбулися близько 60 000 років тому. Це відбувалося зазвичай у Азії та Європі. І лише за 20 000 років неандертальці повністю вимерли.

Однак сьогодні досі є місця на планеті, де цей вид ДНК є досить поширеним серед сучасних людей. Наприклад, ті, хто живе за межами Африки, мають близько 2% ДНК неандертальця. Це надає одночасно позитивний та негативний вплив. Деяким хворобам вони протистояти можуть, але до деяких схильні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення цілої соціальної групи неандертальців у російській печері.