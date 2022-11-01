Вымерли из-за секса. Ученые раскрыли новые подробности гибели неандертальцев

Одна из теорий гласит, что Homo sapiens использовали женщин-неандертальцев, чтобы продолжать свой собственный род.

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Новое исследование, опубликованное в журнале в PaleoAnthropology, выдвигает новые теории по исчезновению неандертальцев. Теперь предполагают, что этот вид исчез с нашей планеты не из-за изменения климата, болезни или войны, а из-за любви, — пишет Independent.

Профессор Музея естественной истории в Лондоне (NHM) Крис Стрингер говорит об эволюционном тупике для неандертальцев. Он просит обратить внимание на важную вещь. А именно на то, что ДНК Homo sapiens, которая есть у современных людей, никогда не встречается в неандертальских образцах.

На этот счет есть различные предположения. Профессор считает, что передача генов могла происходить только в одностороннем порядке. Причиной этого была схема спаривания. Возможно, дети, которые появлялись в результате сочетания неандертальца и Homo sapiens, могли дальше спариваться только с людьми.

Результаты этого могли быть следующими. Уже за одно поколение ДНК Homo sapiens у неандертальцев не оставалось бы. Вместо этого оно смогли бы остаться в племенах людей. К тому же это случалось бы на неопределенное время.

Другая теория более жестока. Она связана с определенным родом охоты. Предполагается, что человеческие племена отлавливали представителей женского рода неандертальцев. Потому самки неандертальцев служили людским племенам, чтоб продолжать их род.

В результате таких действий архаические люди не могли размножаться сами – у них не было самок для оплодотворения. Профессор Стрингер сказал: "Есть много доказательств проникновения ДНК неандертальцев в нас, но ничего не свидетельствует о скрещивании в другом направлении.

Раньше Homo sapiens и неандертальцы имели общего предка. Однако разошлись сотни тысяч лет назад. Первые контакты произошли около 60 000 лет назад. Это происходило обычно в Азии и Европе. И только через 20 000 лет неандертальцы полностью вымерли.

Однако сегодня до сих пор есть места на планете, где этот вид ДНК достаточно распространен среди современных людей. Например, живущие за пределами Африки имеют около 2% ДНК неандертальца. Это оказывает одновременно положительное и отрицательное влияние. Некоторым болезням они противостоять могут, но к некоторым более предрасположены.

Напомним, ранее Фокус писал об обнаружении целой социальной группы неандертальцев в российской пещере.