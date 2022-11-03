Построили еще до ислама. На побережье ОАЕ нашли христианский монастырь

Новая находка поможет лучше понять, как развивались религии на Аравийском полуострове.

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У побережья Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили древний христианский монастырь. Исследователи предполагают, что находка сможет рассказать гораздо больше об истории раннего христианства на берегах Персидского залива, пишет Sky News.

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Историки утверждают, что монастырь был построен еще до распространения ислама на Аравийском полуострове. Храм можно увидеть на острове Синия. Он является частью города Умм-аль-Кувейн.

Археологи уже провели углеродную датировку образцов из фундамента монастыря. Эти вещи датируются началом VI – серединой VII в. н..е. По словам ученых, религия ислама стала распространенным явлением в VII веке.

Исследователи предположили, что верующие молились в однопроходной церкви. Но перед ними стояло несколько комнат. У них была печь для выпечки, а также купель для крещения. В нефе мог быть алтарь. Рядом с храмом есть другое здание. Она имеет 4 комнаты. Возможно, она играла роль дома аббата или епископа в ранней церкви

Это уже не первая подобная святыня, найденная в ОАЭ. В начале 1990-х годов был открыт первый храм на острове Сир-Бани-Яс. Сегодня это природный заповедник у побережья Абу-Даби. Он достигает того же периода, что и новая находка в Умм-эль-Кувейне.

Тимоти Пауэр, адъюнкт-профессор археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов, который помогал исследовать последнюю находку, описал ее как "подлинно увлекательное открытие".

Эти монастыри помогают лучше понять эволюцию религии в регионе. Такие находки также способствуют лучшему пониманию того, как христиане постепенно переходили в ислам.

Напомним, ранее Фокус писал об открытии 1000-летних кладбищ и траншей в Китае. На месте археологам удалось найти керамику, несколько схожую с трипольской культурой.