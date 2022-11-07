Спрятан под древним городом. В Египте нашли тунель длинной 1300 метров (фото)

Оказалось, что часть находки располагается под водой, где нашли еще немало ценных артефактов.

Related video

Во время раскопок в древнеегипетском городе Тапосирис Магна археологи обнаружили вырубленный в скале тоннель. Он простирается более чем на 1300 метров и опускается на глубину 13 метров, — пишет издание Heritage Daily.

Тапосирис Магна расположен на северном побережье Египта недалеко от Александрии. Его основал фараон Птолемей II Филадельф в ІІІ ст. до н. Город был назван в честь большого храмового комплекса, "большой гробницы Озириса". Некоторые ученые считают это место захоронением Клеопатры.

Поселение играло роль торгового центра. Здесь получали товары из сугубо торговых путей перед их отправлением в Александрию. Кроме того, город играл роль религиозного центра. В нем проводились разнообразные празднования.

[ + – ] Древнеегипетский город Тапосирис Магна Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Недавно вблизи большого храма в Тапосирисе Магна нашли тоннель. Он весьма похож на тот, что нашли на Самосе в Греции. Исследователи относят его к греко-римскому периоду.

Часть тоннеля находится под водой. Однако исследователи обнаружили ценные артефакты в отложениях. Археологи достали несколько посудин и горшков. Также был обнаружен прямоугольный блок известняка. Данная находка подтверждает теорию о том, что фундамент храма тоже погружен в воду. В настоящее время команда проводит дальнейшие исследования.

Ранее на этом месте находили гробницы в возрасте 2000 лет. В них были захоронения римского и греческого периода с золотыми языками. Также находили каменную голову Клеопатры вместе с 22 монетами. Археологи обнаруживали амулеты из листьев золота и гранитные статуи.

Ранее Фокус писал о редкой находке в Финляндии. Там археологам удалось обнаружить 6000-летнюю могилу ребенка с необычными артефактами.

Также Фокус писал о военной башне времен Римской империи, которую обнаружили в Марокко.