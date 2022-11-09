Защитный амулет. На женских мумиях из Древнего Египта ученые обнаружили необычные татуировки (фото)

Исследователи считают, что некоторые матери делали татуировки, которые предназначались для защиты во время родов и в послеродовой период.

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Татуировками на пояснице, которые делают некоторые женщины сейчас, никого уже не удивить. Но это не изобретение начала 21 века, ведь новые археологические данные указывают на то, что такие татуировки делали женщины еще более 3 тысяч лет назад в Древнем Египте. Такие татуировки играли роль защитного амулета во время родов и в послеродовой период, считают ученые. Об этом открытии пишет Live Science.

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Американские археологи, которые проводили раскопки в древнем поселении Дейр-эль-Медина, в котором также находится древнеегипетский некрополь, обнаружили мумии женщин с необычными татуировками на теле. Еще ученые обнаружили покрытые татуировками фигурки женщин. Везде присутствовало изображение древнего божества — Беса, который был покровителем семьи, а также защищал женщин во время родов.

[ + – ] Американские археологи, которые проводили раскопки в древнем поселении Дейр-эль-Медина, в котором также находится древнеегипетский некрополь, обнаружили мумии женщин с необычными татуировками на теле Фото: Live Science

Дейр-эль-Медина было особенно известным поселением в 1550–1070 годах до н. э., когда здесь жили строители египетских гробниц. В этом месте археологи за многие десятилетия исследований обнаружили множество артефактов, которые помогли понять, как жили в то время простые египтяне. Но недавно археологи обнаружили 6 женских мумий, у которых на теле были нанесены татуировки, защищающие их на время родов.

[ + – ] Дейр-эль-Медина было особенно известным поселением в 1550–1070 годах до н. э., когда здесь жили строители египетских гробниц. В этом месте археологи за многие десятилетия исследований обнаружили множество артефактов, которые помогли понять, как жили в то время простые египтяне Фото: wikipedia

"Чтобы обнаружить татуировки на теле нужно снять весь материал с мумии, но мы этого делать конечно же не стали. Единственным вариантом в этом случае остается только надежда на то, что можно найти мумию в разграбленной гробнице, где до нас уже эту мумию раскрыли. Именно так мы смогли увидеть на обнаженной коже оставшиеся после 3 тысячелетий следы татуировок на женских телах", — говорит Энн Остин из Университета штата Миссури в Сент-Луисе, США.

[ + – ] Недавно археологи обнаружили 6 женских мумий, у которых на теле были нанесены татуировки, защищающие их во время родов Фото: Live Science

Среди исследуемых мумий особенно выделялись две. Первой была мумия женщины, на бедре и спине которой были обнаружены узоры темно-черной окраски, которые создавали особый рисунок. Также рядом с симметричными линиями был изображен бог Бес, а также чаши с водой, которые символизировали очищение в течение нескольких недель после родов. У второй мумии женщины, которую обнаружили в соседней гробнице, ученые нашли также подобные татуировки, хотя они немного и отличались. Ученые пришли к выводу, что данные изображения на теле носили защитный и исцеляющий характер для женщин во время родов и послеродовой период.

[ + – ] Так, по мнению ученых, выглядело оригинальное изображение на теле древних египтянок Фото: Live Science

Также ученые тщательно исследовали три глиняные фигурки, изображающие женские тела. На них были нанесены такие же, как и на мумиях, татуировки в нижней части спины и на бедрах, где также были изображен бог Бес. Ученые считают, что эти фигурки также носили защитный характер и символизировали собой матерей и акушерок, которые принимали роды.

По словам археологов, пока что сложно сказать, насколько была распространена традиция наносить такие татуировки на теле по всему Древнему Египту в обозначенный период времени. Ведь египтологи еще не находили подобных нательных изображений в других местах. Поэтому данное явление может быть чем-то уникальным для этой местности или же другие подобные изображение просто ждут момента, когда археологи их обнаружат, считают ученые.

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