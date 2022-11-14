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Жахи Стародавнього Єгипту. Дослідження показало, наскільки жорстоко таврували рабів фараона

Клеймо, раби, Єгипет, стародавнє суспільство
Фото: Live Science

Вчені з'ясували, що у стародавньому суспільстві деяких людей прирівнювали до худоби.

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Стародавній Єгипет — один із найцікавіших періодів в історії нашої планети. Він запам'ятався фараонами, пірамідами та відкриттями. Однак у цей час відбувалися страшні речі для сучасної людини.

Недавні дослідження розповідають про життя рабів у Стародавньому Єгипті. Останні знахідки вказують на те, що до них ставилися так, як і до худоби, пише The Jerusalem Post.

Тепер є дані, що рабів насильно таврували. Робили це з однією метою. У такий спосіб показували, що вони є власністю фараона. До того ж це демонструвало надзвичайно низький статус рабів у суспільстві.

Дослідження опублікували в The Journal of Egyptian Archaeology. У ньому вчені згадують про торгівлю великою рогатою худобою. Його ділили на 2 групи. Одні мали тавро, інші — ні. Дуже цікавою знахідкою під час дослідження були маленькі клеймові праски.

Війна, Єгипет, фараони, раби Fullscreen
Фото: Seneca-Guns

Ціла серія була надто мала для худоби. Тому дослідники схиляються до того, що їх використовували для таврування людей. Артефакти належать до періоду 1292-656 років до н.е. У цей період існували 19-25 династії Єгипту. Клеймові праски були схожі за розміром на більш сучасні. Майже такі ж використовували європейці для рабів у ХІХ столітті.

Авторка дослідження Елла Карєв зазначила, що дрібних тварин на кшталт кіз не таврують. Є багато інших доказів про таврування людей. Вона зазначила, що рабів іноді позначали не лише за допомогою татуювань, а й інших міток.

Станом на сьогодні історикам відомо про 3 типи рабів:

  • Військовополонених — потрапляли у полон;
  • Боржників, які продавали себе чи дітей, щоб погасити борг;
  • Державних — належали державі, але отримували платню.

Крім того, в Біблії можна знайти історії про поневолення ізраїльтян. Вони належали фараонові, який боявся повстання.

Раніше Фокус писав про реконструкцію особи єгипетської мумії, яка була на 28-тижневій вагітності й хворіла на рідкісний тип раку.

Також Фокус писав про незвичайні татуювання, які вчені виявили на жіночих муміях з Єгипту.