Жахи Стародавнього Єгипту. Дослідження показало, наскільки жорстоко таврували рабів фараона

Вчені з'ясували, що у стародавньому суспільстві деяких людей прирівнювали до худоби.

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Стародавній Єгипет — один із найцікавіших періодів в історії нашої планети. Він запам'ятався фараонами, пірамідами та відкриттями. Однак у цей час відбувалися страшні речі для сучасної людини.

Недавні дослідження розповідають про життя рабів у Стародавньому Єгипті. Останні знахідки вказують на те, що до них ставилися так, як і до худоби, пише The Jerusalem Post.

Тепер є дані, що рабів насильно таврували. Робили це з однією метою. У такий спосіб показували, що вони є власністю фараона. До того ж це демонструвало надзвичайно низький статус рабів у суспільстві.

Дослідження опублікували в The Journal of Egyptian Archaeology. У ньому вчені згадують про торгівлю великою рогатою худобою. Його ділили на 2 групи. Одні мали тавро, інші — ні. Дуже цікавою знахідкою під час дослідження були маленькі клеймові праски.

Ціла серія була надто мала для худоби. Тому дослідники схиляються до того, що їх використовували для таврування людей. Артефакти належать до періоду 1292-656 років до н.е. У цей період існували 19-25 династії Єгипту. Клеймові праски були схожі за розміром на більш сучасні. Майже такі ж використовували європейці для рабів у ХІХ столітті.

Авторка дослідження Елла Карєв зазначила, що дрібних тварин на кшталт кіз не таврують. Є багато інших доказів про таврування людей. Вона зазначила, що рабів іноді позначали не лише за допомогою татуювань, а й інших міток.

Станом на сьогодні історикам відомо про 3 типи рабів:

Військовополонених — потрапляли у полон;

Боржників, які продавали себе чи дітей, щоб погасити борг;

Державних — належали державі, але отримували платню.

Крім того, в Біблії можна знайти історії про поневолення ізраїльтян. Вони належали фараонові, який боявся повстання.

Раніше Фокус писав про реконструкцію особи єгипетської мумії, яка була на 28-тижневій вагітності й хворіла на рідкісний тип раку.

Також Фокус писав про незвичайні татуювання, які вчені виявили на жіночих муміях з Єгипту.