Вагітна вже 2000 років: археологи відтворили вигляд рідкісної єгипетської мумії (відео)

"Таємнича леді" з дитиною всередині жила за часів Клеопатри і дала вченим цінну інформацію про життя у давнину.

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Минулого року команда польських дослідників проаналізувала забальзамовану жінку під ім'ям "Таємнича леді". Усередині неї була дитина. Передбачається, що вона померла 2000 років тому на 28-му тижні вагітності.

Учені ретельно використовували її останки та череп для реконструкції. Тепер можна побачити, як виглядало її обличчя у І ст. до нашої ери, — пише Daily Mail.

Мумію знайшли на початку 1800-х років. Передбачається, що ця жінка жила під час правління Клеопатри. Тоді місто Фіви було дуже жвавим. У 1826 році мумію вивезли до Варшави. З її тілом було чимало амулетів для подорожі в потойбічний світ.

[ + – ] Скан вагітної мумії

Також муміфікація тканинами демонструвала всю турботу про людину, яка має потрапити у потойбічне життя. На сьогодні жінку вважають першим забальзамованим зразком із зародком. Вона знаходиться у Національному музеї Варшави.

Нещодавно вчені провели реконструкцію обличчя цієї мумії. Італійська судова антропологиня та учасниця Варшавського проєкту мумій Шанталь Мілань зазначила, що кістки та череп дають багато інформації про обличчя людини.

"Хоча це не можна вважати точним портретом, череп, як і багато анатомічних частин, унікальний і демонструє набір форм і пропорцій, які з'являться на остаточному обличчі", — додала вона.

Фото: Warsaw Mummy Project

Шанталь також зазначила, що обличчя зі своєю кістковою структурою відповідає анатомічним правилам, тому реконструкції можливі за стандартними процедурами. Оживили мумію за допомогою технік 2D та 3D. У цьому процесі найважливішим елементом було відтворення товщини м'яких тканин.

Такі реконструкції обличчя зазвичай використовують у криміналістиці. Вони допомагають визначити особистість тіла, коли це неможливо шляхом аналізу ДНК або відбитків пальців. Зазвичай, це останній засіб, щоб встановити особистість. В історичному контексті це спосіб повернути померлого до життя та віддати йому честь.

[ + – ] New Morrison

Учені не змогли побачити плід жінки. Він був у нижній частині малого таза і частково в нижній. КТ-зображення були закриті тканиною матки. Тому вчені змогли лише виміряти голову — 24 см. Також з'ясували, що плід мав вік між 26-м і 30-м тижнем. Припускають, що його муміфікували через те, що він вважався ще невід'ємною частиною матері.

У липні стало відомо про ймовірну смерть жінки від рідкісного типу раку носоглотки. На це вказали незвичайні позначки на кістках під час дослідження.

Подивитися на реконструкцію обличчя можна на виставці у Сілезькому музеї в Катовиці.

Раніше Фокус писав про те, що у Швейцарії археологам вдалося відновити обличчя знаменитої єгипетської мумії. Цього разу вчені змогли відтворити найтонші деталі: від кольору очей до кольору шкіри.