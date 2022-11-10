Беременна уже 2000 лет: археологи воссоздали облик редкой египетской мумии (видео)

"Таинственная леди" с ребенком внутри жила во времена Клеопатры и дала ученым ценную информацию о жизни в давние времена.

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В прошлом году команда польских исследователей проанализировала забальзамированную женщину под именем "Таинственная леди". Внутри нее был ребенок. Предполагается, что она умерла 2000 лет назад на 28 неделе беременности.

Ученые тщательно использовали ее останки и череп для реконструкции. Теперь можно увидеть, как выглядело ее лицо в I ст. до нашей эры, — пишет Daily Mail.

Мумию обнаружили в начале 1800-х годов. Предполагается, что эта женщина жила в период правления Клеопатры. Тогда город Фивы был очень оживленным. В 1826 году мумию вывезли в Варшаву. С ее телом было немало амулетов для путешествия в загробный мир.

[ + – ] Скан беременной мумии

Также мумификация тканями демонстрировала всю заботу о человеке, который должен попасть в загробную жизнь. На сегодня женщину считают первым забальзамированным образцом с зародышем. Она находится в Национальном музее Варшавы.

Недавно ученые провели реконструкцию лица этой мумии. Итальянский судебный антрополог и участник Варшавского проекта мумий Шанталь Милань отметила, что кости и череп дают много информации о лицах человека.

"Хотя это нельзя считать точным портретом, череп, как и многие анатомические части, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые появятся на окончательном лице", — добавила она.

Фото: Warsaw Mummy Project

Шанталь также отметила, что лицо со своей костной структурой соответствует анатомическим правилам, поэтому реконструкции возможны по стандартным процедурам. Оживили мумию с помощью техник 2D и 3D. В этом процессе важнейшим элементом было воспроизведение толщины мягких тканей.

Такие реконструкции лица обычно используют в криминалистике. Они помогают определить личность тела, когда это невозможно посредством анализа ДНК или отпечатков пальцев. Обычно это последнее средство, чтобы установить личность. В историческом контексте это способ вернуть умершего к жизни и воздать ему честь.

[ + – ] New Morrison

Ученые не смогли увидеть плоды женщины. Он находился в нижней части малого таза и частично в нижней. КТ-изображения были закрыты тканью матки. Поэтому ученые смогли лишь измерить голову – она имела 24 см. Также выяснили, что плод имел возраст между 26-й и 30-й неделей. Предполагают, что его не мумифицировали из-за того, что он считался еще неотъемлемой частью матери.

В июле стало известно о вероятной смерти женщины от редкого типа рака носоглотки. На это указали необычные метки на костях во время исследования.

Взглянуть на реконструкцию лица можно на выставке в Силезском музее в Катовице.

Ранее Фокус писал о том, что в Швейцарии археологам удалось восстановить лицо знаменитой египетской мумуи. На этот раз ученые смогли воспроизвести тончайшие детали: от цвета глаз до цвета кожи.