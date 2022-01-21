Археологи воссоздали облик знаменитой египетской мумии из Швейцарии (фото)

Ученым удалось передать черты лица женщины, включая ее нос, щеки и даже губы. Однако цвет кожи и ее глаз достоверно определить пока не получилось.

Shep-en-Isis — египетская мумия, хранящаяся с 1820 года в швейцарской Библиотеке монастыря святого Галла. Потратив несколько месяцев, ученые из исследовательского центра FAPAB в Сицилии, успешно восстановили лицо мумии с помощью современных методов судебной экспертизы, пишет Ancient Origins.

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История Shep-en-Isis

Гроб Shep-en-Isis был найден в южной части погребального храма фараона Хатшепсут в долине Дейр-эль-Бахри, на западном берегу реки Нил. Погребальные храмы строились фараонами для того, чтобы после смерти им поклонялись люди.

[ + – ] Кожа мумии была добавлена в соответствии с ранее установленной толщиной мягких тканей в определенных анатомических точках

Shep-en-Isis обнаружили в семейной гробнице, расположенной внутри храма, вместе с ее отцом Pa-es-tjenfi, мумия которого хранится в Берлине. Shep-en-Isis была одной из первых египетских мумий, приобретенных Швейцарией, и вскоре после прибытия в 1820 году она была выставлена на всеобщее обозрение.

Эта хорошо сохранившаяся мумия с изысканным саркофагом вскоре стала главной достопримечательностью, фактически быстро достигнув статуса самой популярной мумии Швейцарии. Однако помимо этого, она также стала объектом разных исследований.

Изучение забальзамированного тела в течение двух веков показало, что женщина жила в VII веке до н.э. в период XXVI династии (между 685 и 525 гг. до н.э.), последний период славы Древнего Египта.

[ + – ] Сохранившаяся мумия в изысканном наборе саркофагов вскоре стала главной достопримечательностью, фактически быстро достигнув статуса самой популярной мумии Швейцарии

"Исходя из анатомического возраста Shep-en-Isis и убранства внутреннего саркофага, она должна была родиться примерно в 650 году до н.э. и умереть между 620 и 610 годами до н.э.", — рассказал египтолог Майкл Хабихт из Цюрихского университета.

Надписи на ее гробу свидетельствовали о том, что она принадлежала к богатой семье высшего класса и происходила из рода верховных жрецов Амона (высший титул среди жрецов древнеегипетского бога Амона) в Фивах. Судя по ее семейному происхождению, она, вероятно, получила образование. Однако долгие годы исследований не позволили установить личность и профессию ее мужа, а также то, были ли у нее дети.

Восстановление облика мумии

[ + – ] Сисеро Мораис - бразильский 3D-дизайнер, смоделировал лицевые мышцы, а также жировую ткань мумии

Наряду с историческими документами и данными исследований, команда FAPAB располагала набором компьютерных топографических снимков, имеющихся в библиотеке, и морфологическими данными, на которые можно было опираться при реконструкции лица.

Для работы над проектом был привлечен бразильский специалист Сисеро Мораис, который является 3D-дизайнером и известен в этой области благодаря своим реконструкциям лиц исторических личностей, таких как Мария Магдалина и Иисус Христос.

Мориас смоделировал лицевые мышцы, а также жировую ткань мумии. Кожа, в свою очередь, была добавлена в соответствии с ранее установленной толщиной мягких тканей в определенных анатомических точках.

[ + – ] Диаграмма, показывающая реконструкцию мягких тканей швейцарской мумии

Наиболее хорошо сохранившейся особенностью мумифицированного тела был полный набор слегка выступающих зубов. Все это, наряду с гармоничным и хорошо пропорциональным черепом, говорит о том, что при жизни Shep-en-Isis, скорее всего, была красивой молодой женщиной.

Насколько близка к реальности реконструкция лица мумии?

Мораис и его команда сосредоточились исключительно на реконструкции внешнего вида и анатомических деталей, не добавляя украшения, одежду или волосы. А все из-за того, что такие аксессуары основаны на предположениях, а не на фактах.

Отвечая на вопросы о том, насколько близки к оригиналу, по его мнению, результаты проделанной работы, Хабихт отметил, что реконструкция лица следует статистическим и анатомическим данным. Черты лица соответствуют реальности, сохраняя форму лица, носа, щек и губ. Тем не менее, команде пришлось прибегнуть к некоторым догадкам, когда дело дошло до цвета кожи и глаз.

[ + – ] Все важные этапы реконструкции лица мумии Shep-en-Isis

Напомним, что недавно археологи нашли в Египте гробницу с 20 мумиями и множеством артефактов. Среди находок особенно привлекали внимание фрагменты керамики, медное ожерелье одной из мумий, тарелки для сбора пожертвований, сосуды для подношений и погребальная маска из папье-маше.

А вот в ходе другого исследования ученые смогли узнать, как сохранился плод беременной египетской мумии, возрастом 2 тыс. Как выяснилось, все дело было в необычном химическом процессе, в результате которого плод был "замаринован" и заперт во времени.