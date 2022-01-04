Беременная египетская мумия: ученые выяснили, как сохранился плод возрастом 2 тыс. лет

Как оказалось, тайны вокруг беременной мумии существуют из-за необычного химического процесса, в результате которого плод был "замаринован" и заперт во времени.

В ходе своего нового исследования археологи описали необычные процессы, которые привели к сохранению мумифицированного плода, обнаруженного в утробе древнеегипетской беременной мумии, пишет Ancient Origins.

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В апреле 2021 года группа исследователей из Варшавского университета зафиксировала первый случай беременности древнеегипетской мумии. В настоящее время мумия возрастом 2000 лет, выставленная в Национальном музее в Варшаве.

[ + – ] Сначала археологи считали, что останки принадлежат Хор-Джехути, однако в 2016 году ученые выяснили, что мумия на самом деле принадлежала забальзамированной беременной женщине

Сначала археологи считали, что останки принадлежат Хор-Джехути, верховному жрецу древнеегипетского бога воздуха Амона времен Яхмоса I, жившего в начале XVIII династии (1539-1292 гг. до н.э.).

Однако в 2016 году ученые выяснили, что мумия на самом деле была беременной женщиной, которая при жизни находилась на 26-30 неделе беременности.

Первый случай, сохранившихся мягких тканей

[ + – ] Беременной мумия находилась на 26-30 неделе беременности

Во время прошлого исследования, проведенного в апреле, археолог Войцех Эйсмонд из Польской академии наук отметил, что хотя в гробнице Тутанхамона ученые уже находили мумии младенцев, это первый случай, когда у беременной женщины сохранились мягкие ткани. Тогда же доктор Эйсмонд заявил, что необходим дополнительный анализ.

Теперь ученые вернулись к своему проекту и провели еще одно исследование мумифицированного плода. По их словам, тайны вокруг беременной мумии существуют из-за необычного химического процесса, в результате которого плод был "замаринован" и заперт во времени.

Все дело в натроне

[ + – ] Для высушивания мертвого тела беременной женщины бальзамировщики покрыли ее натроном, природным соединением солей натрия

Для высушивания мертвого тела беременной женщины бальзамировщики покрыли ее натроном, природным соединением солей натрия, которое широко использовалось в доисторические времена в Египте, на Ближнем Востоке и в Греции.

Этот порошок в основном использовался как пищевая сода в кулинарии, медицине и сельском хозяйстве, а также применялся в стекловарении и мумификации. Натрон действует как натуральное дезинфицирующее и высушивающее средство и он был основным ингредиентом, использовавшимся в процессе мумификации в Древнем Египте.

[ + – ] Брюшная полость мумии

Сначала бальзамировщики извлекали органы и заполняли внутренние полости сухим натроном, что приводило к сохранению тканей тела. Затем труп заполняли сухой нильской грязью, опилками, лишайником и сухими тряпками, чтобы сделать его более гибким.

Когда натрон распределялся по беременной, он вызывал появление муравьиной кислоты и других соединений внутри матки женщины, создавая идеальные условия для сохранения плода.

Повышенный уровень кислотности

[ + – ] Сначала бальзамировщики извлекали органы и заполняли внутренние полости сухим натроном, что приводило к сохранению тканей тела

Как известно, уровень щелочности и кислотности (pH) в природе определяет успех любого органического роста. РН — показатель относительного количества свободных ионов водорода и гидроксила в воде. Чем больше свободных ионов водорода, тем выше кислотность.

Высокий уровень pH в крови называется алкалозом, а низкий уровень pH — ацидозом, и оба эти явления могут привести к тяжелым осложнениям со стороны почек. В случае мумифицированной беременной женщины повышенная кислотность поспособствовала сохранению плода.

По словам ученых, из-за нескольких химических процессов, связанных с разложением, уровень pH в организме женщины перешел от щелочной к более кислой среде. В результате эти кислоты привели к высыханию минералов, содержащихся в крошечных костях плода, и со временем они "замариновались".

[ + – ] Рентгеновские снимки мумии

В ходе другого исследования, проведенного в декабря 2021 года ученым удалось восстановись облик фараона Аменхотепа I по его мумии, причем без вскрытия саркофага. В результате ученые обнаружили неизвестные до сих пор детали внешности правителя и роскошные ювелирные изделия, с которыми его захоронили.

А вот в Абу-Гораб, к югу от Каира археологи раскопали руины затерянного третьего Солнечного храма, которые были обнаружены под развалинами другого святилища, возведенного фараоном Ниусерра. Как заявляют исследователи, это одно из самых важных открытый за последние несколько десятилетий.