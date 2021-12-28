Не вскрывая саркофага. Археологи реконструировали облик фараона Аменхотепа I по его мумии

Под слоями бинтов исследователи обнаружили доселе неизвестные детали внешности фараона и роскошные украшения, с которыми его похоронили.

Мумифицированное тело египетского фараона Аменхотепа I впервые за много веков было детально изучено после того, как его реконструировали с помощью высокотехнологичных сканеров, пишет Evening Standard.

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Ранее исследователи не хотели вскрывать саркофаг древнего правителя из-за его красиво украшенной цветочными гирляндами мумии с изящной, реалистичной маской на лице, инкрустированной разноцветными камнями.

Но благодаря использованию компьютерной томографии ученым в ходе нового исследования впервые удалось изучить его тело. Под слоями бинтов исследователи обнаружили доселе неизвестные детали внешности фараона и роскошные уникальные украшения, с которыми его похоронили.

[ + – ] Ранее исследователи не хотели вскрывать саркофаг древнего правителя из-за его красиво украшенной цветочными гирляндами мумии с изящной, реалистичной маской на лице, инкрустированной разноцветными камнями

Из расшифрованных иероглифов египтологи узнали, что мумию фараона разматывали всего один раз в XI веке до н. э. — более чем через 4 столетия после его первоначальной мумификации и погребения.

Ранее археологи считали, что священники, которые реконструировали и перезахоронили мумию, сделали это не только для того, чтобы возместить убытки, нанесенные грабителями могил, но и для того, чтобы повторно использовать королевское погребальное оборудование для более поздних фараонов.

Однако ведущий автор исследования доктор Сахар Салим из Каирского университета заявила, что полученные результаты нового исследования развенчивают эту теорию.

[ + – ] Ведущий автор исследования доктор Сахар Салим из Каирского университета сканирует мумию

"Благодаря тому, что мумию древнеегипетского фараона никогда не разматывали в наше время, мы смогли не только узнать, как древний правитель был первоначально мумифицирован и захоронен, но и как его дважды перезахоранивали верховные жрецы Амона спустя столетия после его смерти. Виртуально распутав посредством современных технологий саван мумии и "сняв" ее виртуальные слои – маску для лица, бинты и саму мумию, нам удалось изучить фараона с очень детальными подробностями", — рассказала Сахар Салим.

Так египтологи выяснили, что возраст Аменхотепа I составлял примерно 35 лет, когда он умер, а рост порядка 169 см. Зубы правителя были в хорошем состоянии в отличие от многих других мумий, а на его теле красовались 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусами.

[ + – ] Компьютерная томография показала, что у Аменхотепа I были хорошие зубы, в отличие от многих других мумий

Фараон внешне походил на своего отца. Он имел узкий подбородок, небольшой нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы. Период правления Аменхотепа I длился приблизительно с 1525 по 1504 гг. до н.э. Впервые царь был обнаружен в 1881 году на археологическом участке в Дейр-эль-Бахари на юге Египта.

Аменхотеп I был вторым фараоном XVIII династии Древнего Египта после своего отца Яхмоса I, изгнавшего вторгшихся гиксосов и воссоединившего Египет. После смерти ему и его матери Яхмос-Нефертари поклонялись как богам.

Помимо множества посмертных увечий, которые были, как предполагают ученые, нанесены грабителями могил после первого захоронения Аменхотепа I, египтологи не смогли обнаружить никаких травм или следов от болезни, чтобы выяснить причину смерти фараона. Его внутренности были удалены первыми мумификаторами, а вот мозг и сердце по-прежнему находятся на своих местах.

[ + – ] Благодаря использованию компьютерной томографии ученым в ходе нового исследования впервые удалось изучить тело фараона

Напомним, что ранее археологи узнали, какое пиво предпочитала древнеегипетская элита. Проведя анализ древних сосудов, в которых нашли остатки пива, ученые пришли к выводу, что элита Древнего Египта любила пить пиво, напоминающее, скорее, густую кашу, чем жидкость. В те времена пиво было своеобразным символом статуса и власти, которое часто использовалось в разных пиршествах и ритуалах.

Также в ходе недавних раскопок исследователи наткнулись на остатки храма, который был посвящен фараону Нектанебу I, основавшему последнюю коренную династию в Древнем Египте. Среди находок ученые нашли разные артефакты, включая статую бабуина, храм бога Шу и богини Тефнут, стол для жертвоприношений, однако саркофага и мумии самого царя ученым, к сожалению, так и не удалось обнаружить.