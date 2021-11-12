Найдены артефакты фараона Египта из последней коренной династии, чей саркофаг так и не обнаружили

Немецкие археологи нашли остатки храма, посвященного фараону Нектанебу I, который основал 30-ю последнюю коренную династию в Древнем Египте в 4 веке до н.э.

Базальтовые блоки, которые были частью западного и северного фасадов храма, обнаружены в районе Эль-Матария, в северной части Каира. Тысячи лет назад этот район был частью древней столицы Египта – Гелиополя, сообщает Daily Mail

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[ + – ] Место раскопок в районе Эль-Матария, Каир Фото: dailymail.co.uk

Айман Ашмави из Службы древностей Египта говорит, что иероглифы, начертанные на блоках, относятся к 13-м и 14-м годам правления фараона Нектанеба (примерно 367-366 гг. до н.э.). На некоторых камнях имеются неполные надписи, что может говорить о том, что после смерти Нектанеба I в 361 г. до н.э. в храме не проводили никаких дополнительных отделочных работ.

[ + – ] Базальтовый камень, найденный при раскопках храма. Фото: Daily Mail

Ученым не удалось найти ни саркофага, ни мумии фараона Нектанеба I.

Другие найденные предметы

Археолог Дитрих Рау говорит, что другие предметы, которые нашли при раскопках относятся к более раннему периоду, а именно к 13 веку до нашей эры, временам правления фараонов Рамзеса II (1279-1213 годы до н.э) и Мернептаха (1213–1201 годы до н.э).

[ + – ] Бюст фараона Рамзеса II, найденный во время раскопок Фото: Daily Mail

Ученые также обнаружили статую бабуина, пьедестал и часть кварцитового обелиска времен правления фараона Осоркона (925-890 до н.э.). Еще археологи нашли храм бога Шу и богини Тефнут, построенный по заказу фараона Псамметиха II, который правил Египтом с 595 по 589 год до нашей эры. Самой старой находкой стал стол для жертвоприношений периода правления фараона Тутмоса III в 15 веке до нашей эры.

[ + – ] Археологи нашли пьедестал периода правления фараона Осоркона Фото: Daily Mail

Нектанеб I

Фараон Нектанеб I провел большую часть своего правления в борьбе с попытками персидской империи Ахеменидов завоевать Египет. В 363 г. до н.э., ближе к концу своего правления, Нектанеб I сделал своего сына Тахоса своим соправителем. Самостоятельно он правил с 362 по 360 годы до н.э. В результате восстания против Тахоса к власти пришел его родственник Нектанеб II, который стал последним коренным фараоном в Древнем Египте.

[ + – ] Скульптура фараона Нектанеба I, найденная при раскопках Фото: Daily Mail

Что было дальше?

После вторжения персов в 343 году до н.э. Египет перестал быть независимым государством на многие столетия. 30-я династия египетских фараонов была последней коренной династией правителей страны. После завоевания персами, в 332 году до н.э. Египет завоевал Александр Македонский.

После смерти Александра, его империя распалась на части, и бывший военачальник македонского царя Птолемей I Сотер основал Птолемеевское царство и династию Птолемеев, которые просуществовали 300 лет до смерти царицы Клеопатры в 30 году до н.э. После этого Египет попал под власть Римской империи.

Напоминаем, что археологи обнаружили гробницу казначея фараона Рамзеса II.