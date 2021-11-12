Найдены артефакты фараона Египта из последней коренной династии, чей саркофаг так и не обнаружили
Немецкие археологи нашли остатки храма, посвященного фараону Нектанебу I, который основал 30-ю последнюю коренную династию в Древнем Египте в 4 веке до н.э.
Базальтовые блоки, которые были частью западного и северного фасадов храма, обнаружены в районе Эль-Матария, в северной части Каира. Тысячи лет назад этот район был частью древней столицы Египта – Гелиополя, сообщает Daily Mail
Айман Ашмави из Службы древностей Египта говорит, что иероглифы, начертанные на блоках, относятся к 13-м и 14-м годам правления фараона Нектанеба (примерно 367-366 гг. до н.э.). На некоторых камнях имеются неполные надписи, что может говорить о том, что после смерти Нектанеба I в 361 г. до н.э. в храме не проводили никаких дополнительных отделочных работ.
Ученым не удалось найти ни саркофага, ни мумии фараона Нектанеба I.
Другие найденные предметы
Археолог Дитрих Рау говорит, что другие предметы, которые нашли при раскопках относятся к более раннему периоду, а именно к 13 веку до нашей эры, временам правления фараонов Рамзеса II (1279-1213 годы до н.э) и Мернептаха (1213–1201 годы до н.э).
Ученые также обнаружили статую бабуина, пьедестал и часть кварцитового обелиска времен правления фараона Осоркона (925-890 до н.э.). Еще археологи нашли храм бога Шу и богини Тефнут, построенный по заказу фараона Псамметиха II, который правил Египтом с 595 по 589 год до нашей эры. Самой старой находкой стал стол для жертвоприношений периода правления фараона Тутмоса III в 15 веке до нашей эры.
Нектанеб I
Фараон Нектанеб I провел большую часть своего правления в борьбе с попытками персидской империи Ахеменидов завоевать Египет. В 363 г. до н.э., ближе к концу своего правления, Нектанеб I сделал своего сына Тахоса своим соправителем. Самостоятельно он правил с 362 по 360 годы до н.э. В результате восстания против Тахоса к власти пришел его родственник Нектанеб II, который стал последним коренным фараоном в Древнем Египте.
Что было дальше?
После вторжения персов в 343 году до н.э. Египет перестал быть независимым государством на многие столетия. 30-я династия египетских фараонов была последней коренной династией правителей страны. После завоевания персами, в 332 году до н.э. Египет завоевал Александр Македонский.
После смерти Александра, его империя распалась на части, и бывший военачальник македонского царя Птолемей I Сотер основал Птолемеевское царство и династию Птолемеев, которые просуществовали 300 лет до смерти царицы Клеопатры в 30 году до н.э. После этого Египет попал под власть Римской империи.
Напоминаем, что археологи обнаружили гробницу казначея фараона Рамзеса II.