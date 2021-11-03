Приближенный величайшего фараона. Археологи обнаружили гробницу казначея Рамзеса II

Гробница высокопоставленного египтянина была украшена изображениями ритуальных процессий и подношений богам.

В ходе недавних раскопок археологи раскопали гробницу Бата-М-Войи, который был главой казначейства при египетском фараоне Рамзесе II, пишет Smithsonian Magazine.

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Команда из Каирского университета обнаружила могилу во время раскопок некрополя Саккара, который служил местом захоронения древней египетской столицы Мемфиса.

Рамзес был третьим фараоном XIX-й династии Египта, правившим с 1279 по 1213 год до н. э. Бата-М-Войа возглавлял казну, служил царским писцом и надзирателем за скотом, а также руководил жертвоприношениями в храме Рамзеса II в Фивах. В районе некрополя, где была найдено его захоронение, находятся могилы и других крупных чиновников того времени.

"На месте захоронения были найдены гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи XIX-й династии, а также гробницы XVIII-й династии, из которых самая важная — военачальника Хоремхеба", — рассказал Мостафа Вазири, генеральный секретарь Службы древностей Египта.

[ + – ] Рамсес II Великий - фараон Древнего Египта из XIX династии, правивший приблизительно в 1279-1213 годах до н. э

Как отмечает Ола Эль Агизи, исследователь из Каирского университета, гробница выполнена в характерном стиле, обнаруженном и в других захоронениях на этом месте. Резные сцены у его входа изображают события из жизни Бата-М-Войа, а внутри оштукатуренные стены зала расписаны красочными изображениями, которые демонстрируют сцены ритуальных процессий с подношениями богам.

Команда также обнаружила колонны Осириана, некоторые из которых были зарыты в песок. Колоны с изображением Осириса, бога возрождения и загробного мира, были довольно распространены во время правления Рамзеса.

"Все эти предметы будут детально изучены, после чего их вернут на прежние места внутри гробницы", — добавил Эль Агизи.

За пределами гробницы Бата-М-Войи археологи также обнаружили захоронения Бата-Маса — мэра Мемфиса, царского иностранного посла Басира и верховного главнокомандующего армией Еврхи.

[ + – ] Некоторые колонны упали, но другие остались на месте

Древние египтяне использовали Саккару в качестве места захоронения более 3000 лет. Археологи изучали это место с 1850 года, но исторически ему уделялось меньше внимания, чем тому же Луксору на юге Египта.

Однако в сентябре 2020 года археологи обнаружили в Саккаре пещеру, заполненную более чем 100 захоронениями — самое большое скопление гробниц, когда-либо найденных в Египте.

На этом месте также находится Ступенчатая пирамида в Саккаре старейшая пирамида в Египте, которая была построена для погребения фараона Джосера около 4700 лет назад. Примерно через 1500 лет после правления Джосера Рамзес руководил крупными строительными проектами, а также значительными военными экспедициями.

Как утверждают ученые, обширные храмы, построенные во время его 66-летнего правления, заставили ученых XIX века прозвать его "Рамзесом Великим".