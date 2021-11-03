Приближенный величайшего фараона. Археологи обнаружили гробницу казначея Рамзеса II
Гробница высокопоставленного египтянина была украшена изображениями ритуальных процессий и подношений богам.
В ходе недавних раскопок археологи раскопали гробницу Бата-М-Войи, который был главой казначейства при египетском фараоне Рамзесе II, пишет Smithsonian Magazine.
Команда из Каирского университета обнаружила могилу во время раскопок некрополя Саккара, который служил местом захоронения древней египетской столицы Мемфиса.
Рамзес был третьим фараоном XIX-й династии Египта, правившим с 1279 по 1213 год до н. э. Бата-М-Войа возглавлял казну, служил царским писцом и надзирателем за скотом, а также руководил жертвоприношениями в храме Рамзеса II в Фивах. В районе некрополя, где была найдено его захоронение, находятся могилы и других крупных чиновников того времени.
"На месте захоронения были найдены гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи XIX-й династии, а также гробницы XVIII-й династии, из которых самая важная — военачальника Хоремхеба", — рассказал Мостафа Вазири, генеральный секретарь Службы древностей Египта.
Как отмечает Ола Эль Агизи, исследователь из Каирского университета, гробница выполнена в характерном стиле, обнаруженном и в других захоронениях на этом месте. Резные сцены у его входа изображают события из жизни Бата-М-Войа, а внутри оштукатуренные стены зала расписаны красочными изображениями, которые демонстрируют сцены ритуальных процессий с подношениями богам.
Команда также обнаружила колонны Осириана, некоторые из которых были зарыты в песок. Колоны с изображением Осириса, бога возрождения и загробного мира, были довольно распространены во время правления Рамзеса.
"Все эти предметы будут детально изучены, после чего их вернут на прежние места внутри гробницы", — добавил Эль Агизи.
За пределами гробницы Бата-М-Войи археологи также обнаружили захоронения Бата-Маса — мэра Мемфиса, царского иностранного посла Басира и верховного главнокомандующего армией Еврхи.
Древние египтяне использовали Саккару в качестве места захоронения более 3000 лет. Археологи изучали это место с 1850 года, но исторически ему уделялось меньше внимания, чем тому же Луксору на юге Египта.
Однако в сентябре 2020 года археологи обнаружили в Саккаре пещеру, заполненную более чем 100 захоронениями — самое большое скопление гробниц, когда-либо найденных в Египте.
На этом месте также находится Ступенчатая пирамида в Саккаре старейшая пирамида в Египте, которая была построена для погребения фараона Джосера около 4700 лет назад. Примерно через 1500 лет после правления Джосера Рамзес руководил крупными строительными проектами, а также значительными военными экспедициями.
Как утверждают ученые, обширные храмы, построенные во время его 66-летнего правления, заставили ученых XIX века прозвать его "Рамзесом Великим".