Наближений до найбільшого фараона. Археологи знайшли гробницю скарбника Рамзеса II

Гробниця високопоставленого єгиптянина була прикрашена зображеннями ритуальних процесій і дарів богам.

У процесі нещодавніх розкопок археологи розкопали гробницю Бата-М-Войї, який був головою казначейства при єгипетському фараоні Рамзесі II, пише Smithsonian Magazine.

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Команда з Каїрського університету знайшла могилу під час розкопок некрополя Саккара, який був місцем поховання стародавньої єгипетської столиці Мемфіса.

Рамзес був третім фараоном XIX-ї династії Єгипту, який правив із 1279 по 1213 до н. е. Бата-М-Войа очолював скарбницю, служив царським писарем і наглядачем за худобою, а також керував жертвами в храмі Рамзеса II у Фівах. У районі некрополя, де було знайдено його поховання, є могили й інших великих чиновників того часу.

"На місці поховання були знайдені гробниці високопоставлених державних діячів доби XIX-ї династії, а також гробниці XVIII-ї династії, з яких найважливіша — воєначальника Хоремхеба", — розповів Мостафа Вазірі, генеральний секретар Служби старожитностей Єгипту.

[ + – ] Рамсес II Великий — фараон Стародавнього Єгипту з XIX династії, який правив приблизно 1279-1213 роках до н. е

Як зазначає Ола Ель Агізі, дослідник з Каїрського університету, гробниця виконана у характерному стилі, виявленому і в інших похованнях на цьому місці. Різьблені сцени біля його входу зображують події із життя Бата-М-Войа, а всередині оштукатурені стіни зали розписані барвистими зображеннями, які демонструють сцени ритуальних процесій з богами.

Команда також знайшла колони Осіріана, деякі з яких були закопані в пісок. Колони із зображенням Осіріса, бога відродження та потойбічного світу, були досить поширені під час правління Рамзеса.

"Усі ці предмети будуть детально вивчені, після чого їх повернуть на колишні місця усередині гробниці", — додав Ель Агізі.

За межами гробниці Бата-М-Войї археологи також знайшли поховання Бата-Маса — мера Мемфіса, царського іноземного посла Басіра та верховного головнокомандувача армії Єврхи.

[ + – ] Деякі колони впали, але інші залишилися на місці

Стародавні єгиптяни використовували Саккар як місце поховання понад 3000 років. Археологи вивчали це місце з 1850, але історично йому приділялося менше уваги, ніж тому ж Луксору на півдні Єгипту.

Однак у вересні 2020 року археологи знайшли в Саккарі печеру, заповнену більш ніж 100 похованнями — найбільше скупчення гробниць, які колись були знайдені в Єгипті.

На цьому місці також знаходиться Ступінчаста піраміда в Саккарі найстаріша піраміда в Єгипті, яка була побудована для поховання фараона Джосера майже 4700 років тому. Приблизно через 1500 років після правління Джосера Рамзес керував великими будівельними проєктами та значними військовими експедиціями.

Як стверджують вчені, великі храми, збудовані під час його 66-річного правління, змусили вчених ХІХ століття прозвати його "Рамзесом Великим".