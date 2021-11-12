Знайдено артефакти фараона Єгипту з останньої корінної династії, саркофаг якого так і не виявили

Німецькі археологи знайшли залишки храму, присвяченого фараонові Нектанебу I, який заснував 30-ту останню корінну династію в Стародавньому Єгипті у 4 столітті до н. е.

Базальтові блоки, які були частиною західного та північного фасадів храму, виявлені в районі Ель-Матарія, у північній частині Каїру. Тисячі років тому цей район був частиною стародавньої столиці Єгипту – Геліополя, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Місце розкопок у районі Ель-Матарія, Каїр Фото: dailymail.co.uk

Айман Ашмаві зі Служби старожитностей Єгипту каже, що ієрогліфи, написані на блоках, належать до 13-х і 14-х років правління фараона Нектанеба (приблизно 367-366 рр. до н.е.). На деяких каменях є неповні написи, що може говорити, що після смерті Нектанеба I в 361 р. до н.е. у храмі не проводили жодних додаткових оздоблювальних робіт.

[ + – ] Базальтовий камінь, знайдений під час розкопок храму. Фото: Daily Mail

Вченим не вдалося знайти ні саркофаг, ні мумію фараона Нектанеба I.

Інші знайдені предмети

Археолог Дітріх Рау каже, що інші предмети, які знайшли під час розкопок відносяться до більш раннього періоду, а саме до 13 століття до нашої ери, часів правління фараонів Рамзеса II (1279-1213 роки до н. до н.е).

[ + – ] Бюст фараона Рамзеса II, знайдений під час розкопок Фото: Daily Mail

Вчені також виявили статую бабуїна, п'єдестал та частину кварцитового обеліску часів правління фараона Осоркона (925-890 до н.е.). Ще археологи знайшли храм бога Шу та богині Тефнут, побудований на замовлення фараона Псамметиха II, який правив Єгиптом з 595 по 589 рік до нашої ери. Найстарішою знахідкою став стіл для жертвопринесення періоду правління фараона Тутмоса III в 15 столітті до нашої ери.

[ + – ] Археологи знайшли п'єдестал періоду правління фараона Осоркона Фото: Daily Mail

Нектанеб I

Фараон Нектанеб I провів більшу частину свого правління у боротьбі зі спробами перської імперії Ахеменідів завоювати Єгипет. У 363 р. е., ближче до кінця свого правління, Нектанеб I зробив свого сина Тахоса своїм співправителем. Самостійно він правив із 362 по 360 роки до н.е. Внаслідок повстання проти Тахоса до влади прийшов його родич Нектанеб II, який став останнім корінним фараоном у Стародавньому Єгипті.

[ + – ] Скульптура фараона Нектанеба I, знайдена під час розкопок Фото: Daily Mail

Що було далі?

Після вторгнення персів у 343 році до н.е. Єгипет перестав бути незалежною державою на багато століть. 30-та династія єгипетських фараонів була останньою корінною династією правителів країни. Після завоювання персами, в 332 до н.е. Єгипет завоював Олександр Македонський.

Після смерті Олександра, його імперія розпалася на частини, і колишній воєначальник македонського царя Птолемея I Сотер заснував Птолеміївське царство і династію Птолемеїв, які проіснували 300 років до смерті цариці Клеопатри в 30 році до н.е. Після цього Єгипет потрапив під владу Римської імперії.

Нагадуємо, що археологи виявили гробницю скарбничого фараона Рамзеса II.