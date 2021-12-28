Не розкриваючи саркофаг. Археологи реконструювали обличчя фараона Аменхотепа I за його мумією

Під шарами бинтів дослідники виявили невідомі деталі зовнішності фараона і розкішні прикраси, з якими його поховали.

Муміфіковане тіло єгипетського фараона Аменхотепа I вперше за багато століть було детально вивчено після того, як його реконструювали за допомогою високотехнологічних сканерів, пише Evening Standard.

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Раніше дослідники не хотіли розкривати саркофаг стародавнього правителя через його красиво прикрашену квітковими гірляндами мумію з витонченою, реалістичною маскою на обличчі, інкрустованою різнокольоровими каменями.

Але завдяки використанню комп'ютерної томографії вченим під час нового дослідження вперше вдалося вивчити його тіло. Під шарами бинтів дослідники виявили невідомі деталі зовнішності фараона і розкішні унікальні прикраси, з якими його поховали.

[ + – ] Раніше дослідники не хотіли розкривати саркофаг стародавнього правителя через його красиво прикрашену квітковими гірляндами мумію з витонченою, реалістичною маскою на обличчі, інкрустованою різнокольоровими каменями.

З розшифрованих ієрогліфів єгиптологи дізналися, що мумію фараона розмотували всього один раз у ХІ столітті до н. е. — через понад 4 століття після його первісної муміфікації та поховання.

Раніше археологи вважали, що священики, які реконструювали та перепоховали мумію, зробили це не лише для того, щоб відшкодувати збитки, завдані грабіжниками могил, а й для того, щоб повторно використати королівське похоронне обладнання для наступних фараонів.

Проте провідна авторка дослідження, докторка Сахар Салім з Каїрського університету заявила, що отримані результати нового дослідження розвінчують цю теорію.

[ + – ] Провідна авторка дослідження, докторка Сахар Салім з Каїрського університету сканує мумію

"Завдяки тому, що мумію давньоєгипетського фараона ніколи не розмотували в наш час, ми змогли не тільки дізнатися, як древній правитель був спочатку муміфікований і похований, але і як його двічі перезахоронювали верховні жерці Амона через століття після його смерті. Віртуально розплутавши за допомогою саван мумії та "знявши" її віртуальні шари – маску для обличчя, бинти та саму мумію, нам вдалося вивчити фараона з дуже детальними подробицями", — розповіла Сахар Салім.

Так єгиптологи з'ясували, що вік Аменхотепа I становив приблизно 35 років, коли він помер, а зріст близько 169 см. Зуби правителя були в хорошому стані на відміну від багатьох інших мумій, а на його тілі красувалися 30 амулетів та унікальний золотий пояс із золотим намистом.

[ + – ] Комп'ютерна томографія показала, що Аменхотеп I мав хороші зуби, на відміну від багатьох інших мумій.

Фараон зовні був схожий на свого батька. Він мав вузьке підборіддя, невеликий ніс, кучеряве волосся і верхні зуби, які злегка виступали. Період правління Аменхотепа I тривав приблизно з 1525 по 1504 роки до н.е. Уперше цар був виявлений у 1881 на археологічній ділянці в Дейр-ель-Бахарі на півдні Єгипту.

Аменхотеп I був другим фараоном XVIII династії Стародавнього Єгипту після свого батька Яхмоса I, який вигнав гіксосів, які вторглися, і возз'єднав Єгипет. Після смерті йому та його матері Яхмос-Нефертарі поклонялися як богам.

Крім безлічі посмертних каліцтв, які були, як припускають учені, нанесені грабіжниками могил після першого поховання Аменхотепа I, єгиптологи не змогли виявити жодних травм або слідів від хвороби, щоб з'ясувати причину смерті фараона. Його нутрощі були видалені першими муміфікаторами, а ось мозок і серце, як і раніше, на своїх місцях.

[ + – ] Завдяки використанню комп'ютерної томографії вченим під час нового дослідження вперше вдалося вивчити тіло фараона

Нагадаємо, що раніше археологи дізналися, якому пиву віддавала перевагу давньоєгипетська еліта. Провівши аналіз стародавніх судин, у яких знайшли залишки пива, учені дійшли висновку, що еліта Стародавнього Єгипту любила пити пиво, що нагадує швидше густу кашу, ніж рідину. У ті часи пиво було своєрідним символом статусу та влади, який часто використовували в різних бенкетах та ритуалах.

Також у ході недавніх розкопок дослідники натрапили на залишки храму, присвяченого фараонові Нектанебу I, який заснував останню корінну династію у Стародавньому Єгипті. Серед знахідок учені знайшли різні артефакти, включаючи статую бабуїна, храм бога Шу та богині Тефнут, стіл для жертвопринесень, проте саркофага та мумії самого царя ученим, на жаль, так і не вдалося виявити.